Фолксваген отпушта чак 25.000 запослених

22.11.2025
13:54
Њемачки аутомобилски гигант Фолксваген договорио је око 70 одсто планираног смањења од укупно 35.000 радних места до 2030. године.
Од краја 2023. до данас број запослених је смањен за више од 11.000.
Главни извршни директор Фолксвагена Томас Шефер изјавио је да су трошкови фабрика у Волфсбургу, Емдену и Цвикауу смањени у просјеку за готово 30 одсто.
"Укинут је један од три управна одбора унутар бренда, што омогућава брже доношење одлука", нагласио је Шефер, додајући да су уговори о конкретним локацијама за све њемачке погоне потписани заједно са радничким савјетом.
До краја деценије, готово четвртина од 130.000 радних места на десет њемачких локација биће укинута на друштвено одговоран начин.
"Присилна отпуштања су искључена, а смањење броја запослених биће остварено прије свега кроз пријевремено пензионисање и отпремнине", рекао је Шефер.
У ту сврху компанија је додатно проширила програм дјелимичног пензионисања и нуди отпремнине млађим запосленима који добровољно одлуче да напусте компанију, пише Феникс.
