Већи дио Бањалуке добио електричну енергију

22.11.2025

13:45

Фото: АТВ

Већи дио Бањалуке добио је електричну енергију која је нестала усљед квара на далеководу "Електропреноса БиХ".

Из "Електрокрајине" су саопштили да су њихове екипе успјеле да преспоје већи дио града који је остао без струје, од Бочца до Бањалуке /дијелови Центра, Кочићевог вијенца, Паприковца и Петрићевца/, као и цијело подручје од Лауша и Сарачице до рејона Бронзаног Мајдана.

Сви они сада имају електричну енергију, кажу из "Електрокрајине".

Бањалука, вријеме, снијег

Бања Лука

Огласила се "Електрокрајина": Више бањалучких улица без струје, све екипе на терену

Из овог предузећа саопштено је раније да снијег изазива прекиде у снабдијевању електричном енергијом на подручју Бањалуке и других крајишких општина, те да су њихове теренске екипе ангажоване на отклањању кварова.

Највише кварова на средњонапонској мрежи биљежи се на вишим приградским и сеоским подручјима Бањалуке, затим Прњавора, Челинца, Котор Вароша, Кнежева, Мркоњић Града, Шипова, Језера, Рибника, Купреса, Источног Дрвара, Петровца-Дринића и Крупе на Уни.

Струја

Бањалука

Снијег

