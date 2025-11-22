Огласила се "Електрокрајина": Више бањалучких улица без струје, све екипе на терену

22.11.2025
Снијег изазива прекиде у снабдијевању електричном енергијом на подручју Бањалуке и других крајишких општина, а из "Електрокрајине" су саопштили да су све њихове теренске екипе ангажоване на отклањању кварова.
Највише кварова на средњонапонској мрежи биљежи се на вишим приградским и сеоским подручјима Бањалуке, затим Прњавора, Челинца, Котор Вароша, Кнежева, Мркоњић Града, Шипова, Језера, Рибника, Купреса, Источног Дрвара, Петровца-Дринића и Крупе на Уни.
Из "Електрокрајине" су истакли да снијег који и даље пада отежава ситуацију и доводи до нових прекида због обрушавања грања преко далеководних стубова и проводника.
Ситуацију на терену, наводе, усложњавају бројни непроходни путеви, посебно у брдовитим и шумским подручјима, због чега је рад отежан, а понегдје и онемогућен приступ локацијама кварова.
Од 12.00 часова у прекиду је високонапонски далековод у надлежности "Електропреноса БиХ" од Бочца до Бањалуке због чега су без напона остали и дијелови насеља Центар, Кочићев вијенац, Новоселија, Паприковац и Петрићевац.
На подручју Бањалуке у прекиду је и напајање дијела рејона Крупе на Врбасу, од Карановца и Рекавица до Бочца и села општине Кнежево, затим подручја од Лауша и Сарачице до рејона Бронзаног Мајдана према општини Оштра Лука, те дијелови мањачког и поткозарског краја.
У квару су и одводи према насељима Горња Чесма, Крчмарице и Дебељаци.
Ситуација је доста повољнија на подручју Приједора, Новог Града, Козарске Дубице, Градишке, Лакташа и Српца, гдје се биљежи мањи број средњонапонских кварова на мрежи.
Теренске екипе "Електрокрајине" биће ангажоване цијели дан на санацији кварова у настојању да што више потрошача добије електричну енергију, наводи се у саопштењу.
