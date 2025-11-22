Снијег оковао поједине дијелове Бањалуке

Извор:
АТВ
22.11.2025
12:43
Јак снијег током ноћи и јутра задржао се у појединим дијеловима Бањалуке, што отежава саобраћај и кретање грађана.
Поједине улице су непроходне, а завејани путеви успоравају кретање возила и пјешака.
Србија
Младић убијен иза киоска, покренута акција "Вихор 3"
Многа градска насеља остала су и без струје, док у појединим улицама нема гријања.
Кад је ријеч о гријању, радијатори од јутрос хладни у дијеловима улица Душка Кошчице и Мирка Ковачевића.
Из Еко топлана тврде да је ријеч о квару и, по ко зна који пут, кориснике моле за стрпљење.
Снијег отежава одвијање саобраћаја на ауто-путу "9. јануар" Бањалука-Добој, а на путу Добој-Станари у Остружњи заглављено је теретно возило због чега се вози једном траком, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Сви магистрални и регионални путеви на подручју града Лакташи су очишћени, поручио је градоначелник Мирослав Бојић.
Сеоски путеви у општини Језеро су непроходни, а усљед снијега дошло је и до прекида у снабдијевању електричне енергије, истакла је начелница ове општине Снежана Ружичић.
Додала је да је ова општина тренутно "одсјечена".
На Озрену је дрво пало на ужад 10-киловолтног далековода у Брезицима, а радници "Електро-Добоја" раде на отклањању квара, речено је Срни у овом предузећу.
Из "Електро-Добоја" су додали да су санирани сви мањи испади изазвани усљед сњежних падавина.
Истакнуто је да су сви 35-киловолтни далеководи под напоном.
Сви путни правци у регији Семберије, Мајевице и Посавине су проходни, а екипе зимске службе врше превентивно посипање коловоза и у неким дијеловима рашчишћавање сњежног покривача, рекао је Срни директор "Бијељина пута" Немања Ђаковић.
Ђаковић је рекао да је тренутна температура један степен Целзијуса и погодује дјеловању абразивног материјала.
У Кнежеву измјерено 55 центиметара снијега, путеви проходни; Апел возачима - не крећите без зимске опреме
Руководилац Одјељења за редовно одржавање путева у Јавном предузећу Путеви Републике Српске Срђан Јолић истиче за РТРС да је највише падавина забиљежено у Кнежеву, гдје је висина снијежног покривача премашила 55 центиметара, али упркос томе сви путни правци су проходни.
Мјесне заједнице Петрово и Какмуж остале су без електричне енергије усљед сњежних падавина, речено је Срни у Општинској управи.
Висина снијега достигла је око 20 центиметара, а механизација ради на његовом уклањању.
Возачима се савјетује да прилагоде брзину и начин вожње условима на путу.
За данас је у Бањалуци најављено хладно вријеме уз снијег и пораст сњежног покривача. До вечери се очекује око 10 центиметара снијега, а у вишим предјелима око града око 20 центиметара. Престанак падавина очекује се вечерас и током ноћи.
