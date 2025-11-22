Logo

Снијег оковао поједине дијелове Бањалуке

АТВ

22.11.2025

12:43

Снијег оковао поједине дијелове Бањалуке
Фото: Вибер група, патроле радари

Јак снијег током ноћи и јутра задржао се у појединим дијеловима Бањалуке, што отежава саобраћај и кретање грађана.

Поједине улице су непроходне, а завејани путеви успоравају кретање возила и пјешака.

Многа градска насеља остала су и без струје, док у појединим улицама нема гријања.

Кад је ријеч о гријању, радијатори од јутрос хладни у дијеловима улица Душка Кошчице и Мирка Ковачевића.

Из Еко топлана тврде да је ријеч о квару и, по ко зна који пут, кориснике моле за стрпљење.

Снијег у Бањалуци

Снијег отежава одвијање саобраћаја на ауто-путу "9. јануар" Бањалука-Добој, а на путу Добој-Станари у Остружњи заглављено је теретно возило због чега се вози једном траком, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Сви магистрални и регионални путеви на подручју града Лакташи су очишћени, поручио је градоначелник Мирослав Бојић.

Сеоски путеви у општини Језеро су непроходни, а усљед снијега дошло је и до прекида у снабдијевању електричне енергије, истакла је начелница ове општине Снежана Ружичић.

Додала је да је ова општина тренутно "одсјечена".

На Озрену је дрво пало на ужад 10-киловолтног далековода у Брезицима, а радници "Електро-Добоја" раде на отклањању квара, речено је Срни у овом предузећу.

Из "Електро-Добоја" су додали да су санирани сви мањи испади изазвани усљед сњежних падавина.

Истакнуто је да су сви 35-киловолтни далеководи под напоном.

Стање на путевима у регији Семберије задовољавајуће

Сви путни правци у регији Семберије, Мајевице и Посавине су проходни, а екипе зимске службе врше превентивно посипање коловоза и у неким дијеловима рашчишћавање сњежног покривача, рекао је Срни директор "Бијељина пута" Немања Ђаковић.

Ђаковић је рекао да је тренутна температура један степен Целзијуса и погодује дјеловању абразивног материјала.

У Кнежеву измјерено 55 центиметара снијега, путеви проходни; Апел возачима - не крећите без зимске опреме

Руководилац Одјељења за редовно одржавање путева у Јавном предузећу Путеви Републике Српске Срђан Јолић истиче за РТРС да је највише падавина забиљежено у Кнежеву, гдје је висина снијежног покривача премашила 55 центиметара, али упркос томе сви путни правци су проходни.

Мјесне заједнице Петрово и Какмуж остале су без електричне енергије усљед сњежних падавина, речено је Срни у Општинској управи.

Висина снијега достигла је око 20 центиметара, а механизација ради на његовом уклањању.

Возачима се савјетује да прилагоде брзину и начин вожње условима на путу.

За данас је у Бањалуци најављено хладно вријеме уз снијег и пораст сњежног покривача. До вечери се очекује око 10 центиметара снијега, а у вишим пред‌јелима око града око 20 центиметара. Престанак падавина очекује се вечерас и током ноћи.

Снијег

