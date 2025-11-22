Logo

Младић убијен иза киоска, покренута акција "Вихор 3"

Извор:

Телеграф

22.11.2025

12:30

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Младић (25) пронађен је мртав данас иза киоска на Булевару Арсенија Чарнојевића.

Он, према информацијама српских медија, има видну повреду главе.

Очевици за Телеграф кажу да су се усред бијела дана чули пуцњи.

Радница киоска је испричала је да је од‌јекнуо јак пуцањ, који ју је уплашио па је морала да закључа киоск и да се сакрије.

Према сазнањима медија, на снази је акција "Вихор 3" за територију Нови Београд и Земун.

Дом пензионера Тузла

Хроника

Преминула још једна жртва пожара у Тузли

Очевици за Телеграф кажу да су чули пуцње, али да нису вид‌јели починиоца.

Како сазнаје репортерка на лицу мјеста, све се највероватније одиграло код улаза у оближњу зграду, а иза трафике.

Коментари (0)
