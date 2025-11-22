Logo

Ближи се крај лажним боловањима

Извор:

РТС

22.11.2025

09:42



Послодавци све чешће указују на пораст лажних боловања, нарочито у јулу и јануару, док радници тврде да су преоптерећени, под стресом и недовољно плаћени. Најугроженије су производне дјелатности, комуналне службе и текстилна и прехрамбена индустрија, гдје и мали број одсустава може да заустави цијели процес.

Од сљедеће године очекује се увођење е-картона и е-боловања. Свјетлана Будимчевић из Уније послодаваца Србије истиче да ће нови систем смањити папирологију и простор за злоупотребе, али и омогућити бољу организацију посла, пише РТС.

Према анкети Привредне коморе Србије, поједине компаније током лета чак морају да обуставе производњу, јер нема довољно радника у смјенама.

"Већина боловања јесте оправдана, али поједини обрасци стварају сумњу", каже за РТС Будимчевић.

Подсјећа да је боловање основно радно право, али да се злоупотребе препознају по понављању у истим периодима.

"Подаци показују да је већина боловања оправдана, али се аларм пали када се исти запослени изнова јављају рецимо у јулу и јануару", каже Будимчевић.

Најосетљивије су производне дјелатности, комуналне службе, текстилна и прехрамбена индустрија, гдје и мали број одсустава може да заустави цијели процес.

"Послодавци понекад морају да имају и до 10 одсто више радника само да би надомјестили изненадна одсуства, што ствара велике трошкове, али и тензију у колективу", истиче Будимчевић.

Проблем је, додаје, и организациони – смјене се прекрајају у посљедњем тренутку, радници се враћају са одмора, а продуктивност пада.

Е-боловање смањује администрацију и злоупотребе

"Е-боловање ће убрзати поступке и послодавцима дати јасну слику у реалном времену", сматра Будимчевић.

Додаје да ће послодавци одмах знати да је боловање отворено, што им омогућава да на вријеме организују рад и ураде обрачун накнада.

Дигитализација ће, каже, растеретити здравствени систем, укинути папирне дознаке и љекарима омогућити бржи увид у историју пацијента.

"Нови систем ће смањити административни хаос и умањити простор за злоупотребе, јер се подаци воде централизовано", истиче Будимчевић.

Савјетује послодавцима да хитно ажурирају податке у АПР-у, како би систем правилно функционисао од самог старта.

Према њеним ријечима, уз дигитализацију, важно је више улагати у превентивне прегледе и здраво радно окружење, јер се само тако могу смањити и оправдана и неоправдана боловања.

