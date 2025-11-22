Одређен притвор двојици младића због пожара у загребачком Вјеснику

Извор:
Sputnjik
22.11.2025
09:34
Двојици осамнаестогодишњака, осумњичених за пожар у згради Вјесника у Загребу, одређен је једномјесечни притвор због опасности од понављања кривичног дјела.
Претходно је Општинско кривично државно тужилаштво у Загребу покренуло истрагу против двојице младића због подметања пожара у згради Вјесника и затражило за њих притвор због опасности од понављања кривичног дјела.
Тужилаштво је саопштило да је по пријему полицијске кривичне пријаве испитало двојицу осумњичених, покренуло истрагу и предложило истражном судији Жупанијског суда у Загребу да одреди притвор за обојицу окривљених.
"Постоји основана сумња да је 17. новембра 2025. године у Загребу, у згради Вјесника, првоокривљени запалио картонску кутију напуњену папиром, а другоокривљени папир из те кутије бацио, што је довело до брзог ширења пожара, а ватра је захватила неколико спратова зграде Вјесника, проузроковавши велику материјалну штету“, саопштило је тужилаштво.
Одбрана првог осумњиченог предложила је да му се одреди кућни притвор.
Полиција је раније саопштила да се младићи терете за тешка кривична дјела против јавне безбједности.
Наводе да су младићи у понедјељак око 21:50 сати прескочили ограду небодера на Славонској авенији, ушли у зграду и изазвали пожар на 15. спрату. Наводно су били у пратњи троје малољетника, пише Спутњик.
