Пожар у полицијској станици, дио града остао без струје

Извор:

Агенције

21.11.2025

22:39

Коментари:

0
Пожар у Книну
Фото: Screenshot

Ватра је избила у једној просторији полицијске станице у Книну у Хрватској, а због пожара дио града је остао без струје, јављају хрватски медији.

Ватрогасци су брзо интервенисали и, како је за ХРТ Радио Книн потврдио командир јавне ватрогасне станице (ЈВП) Книн Миран Мареља, отвореног пламена више нема, а тренутно се ради на санацији простора.

Мареља је истакао да нико није био угрожен.

Рамо Исак

Република Српска

Рамо Исак се мијеша у изборе у Републици Српској

Додао је да ће узрок пожара бити утврђен након увиђаја.

Због инцидента је у дијеловима града привремено прекинуто снабдијевање електричном енергијом, али се очекује постепена нормализација напајања.

пожар

Струја

Коментари (0)
