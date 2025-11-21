Пожар у полицијској станици, дио града остао без струје

Извор:
Агенције
21.11.2025
22:39
Коментари:0
Ватра је избила у једној просторији полицијске станице у Книну у Хрватској, а због пожара дио града је остао без струје, јављају хрватски медији.
Ватрогасци су брзо интервенисали и, како је за ХРТ Радио Книн потврдио командир јавне ватрогасне станице (ЈВП) Книн Миран Мареља, отвореног пламена више нема, а тренутно се ради на санацији простора.
Мареља је истакао да нико није био угрожен.
Република Српска
Рамо Исак се мијеша у изборе у Републици Српској
Додао је да ће узрок пожара бити утврђен након увиђаја.
Због инцидента је у дијеловима града привремено прекинуто снабдијевање електричном енергијом, али се очекује постепена нормализација напајања.
Република Српска
7 ч1
Република Српска
8 ч10
Република Српска
8 ч0
Република Српска
11 ч8
Најновије
Најчитаније
22
39
22
39
22
33
22
25
22
20
Тренутно на програму