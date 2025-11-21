Младићи (18) осумњичени за пожар у Вјеснику, пребацују кривицу једни на друге

Извор:
Полицијска управа загребачка саопштила је данас, 21. новембра, да су, везано за пожар у Вјесниковом небодеру, двојица 18-годишњака предата притворском надзорнику.
„Полицијски службеници Полицијске управе загребачке довршили су криминалистичко истраживање над двојицом 18-годишњака због сумње у почињење кривичног дјела, 'тешко дјело против опште безбједности' у вези кривичног дјела 'довођење у опасност живота и имовине опште опасном радњом или средством'“, наводи се у полицијском саопштењу.
Сумња се да је првоосумњичени у понедјељак, 17. новембра, око 21:50 сати на Славонској авенији, заједно са другоосумњиченим 18-годишњаком, дошао до зграде Вјесника, гдје су заједно прескочили ограду и ушли у круг наведеног трговачког друштва.
„Након тога, сумња се, заједно са још једним малолетником, ушли су у саму зграду и попели се на 15. спрат, гдје их је дочекало двоје малолетника“, наводе из полиције.
Сумња се да је затим првоосумњичени изазвао пожар тако што је у ходнику упаљачем запалио картонску кутију испуњену папиром, а након тога је другоосумњичени такођер запалио папир из исте кутије и потом га одбацио, усљед чега је пожар брзо захватио околне просторије. Тиме је причињена материјална штета великих размјера.
„Након проведеног криминалистичког истраживања, осумњичени су предати притворском надзорнику, а кривична пријава поднијета је надлежном државном тужилаштву. У односу на осумњичене особе нису забиљежена претходна криминалистичка истраживања“, наводи полиција.
Према писању хрватских медија, осамнаестогодишњи младић који се јутрос предао полицији у Загребу, а који се повезује са пожаром у Вјесниковом небодеру, саслушан је у Државном тужилаштву, гдје је изјавио да се не осјећа кривим.
Хрватски медији незванично наводе да група осумњичених младића пребацује кривицу с једних на друге.
Загребачки Јутарњи лист незванично сазнаје да је група малолетника и млађих пунољетника у Вјесников небодер ушла кроз прозор на првом спрату око 22:30 сати, у ноћи када је избио пожар.
Инспирацију су, наводно, пронашли на друштвеним мрежама, гдје су наишли на групе о напуштеним или слабо кориштеним објектима. Хтјели су само неприметно да уђу и да се сниме за ТикТок изазов, али све, како се наводи, пошло је наопако када је избио пожар.
Данас саслушани осамнаестогодишњак негирао је кривицу и навео да није видио тренутак када је избила ватра нити ко је тачно подметнуо пожар.
