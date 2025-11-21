Logo
Large banner

Младићи (18) осумњичени за пожар у Вјеснику, пребацују кривицу једни на друге

Извор:

Јутарњи.хр

21.11.2025

14:57

Коментари:

0
Младићи (18) осумњичени за пожар у Вјеснику, пребацују кривицу једни на друге
Фото: TANJUG/HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ

Полицијска управа загребачка саопштила је данас, 21. новембра, да су, везано за пожар у Вјесниковом небодеру, двојица 18-годишњака предата притворском надзорнику.

„Полицијски службеници Полицијске управе загребачке довршили су криминалистичко истраживање над двојицом 18-годишњака због сумње у почињење кривичног дјела, 'тешко дјело против опште безбједности' у вези кривичног дјела 'довођење у опасност живота и имовине опште опасном радњом или средством'“, наводи се у полицијском саопштењу.

Сумња се да је првоосумњичени у понедјељак, 17. новембра, око 21:50 сати на Славонској авенији, заједно са другоосумњиченим 18-годишњаком, дошао до зграде Вјесника, гдје су заједно прескочили ограду и ушли у круг наведеног трговачког друштва.

„Након тога, сумња се, заједно са још једним малолетником, ушли су у саму зграду и попели се на 15. спрат, гдје их је дочекало двоје малолетника“, наводе из полиције.

Сумња се да је затим првоосумњичени изазвао пожар тако што је у ходнику упаљачем запалио картонску кутију испуњену папиром, а након тога је другоосумњичени такођер запалио папир из исте кутије и потом га одбацио, усљед чега је пожар брзо захватио околне просторије. Тиме је причињена материјална штета великих размјера.

„Након проведеног криминалистичког истраживања, осумњичени су предати притворском надзорнику, а кривична пријава поднијета је надлежном државном тужилаштву. У односу на осумњичене особе нису забиљежена претходна криминалистичка истраживања“, наводи полиција.

Према писању хрватских медија, осамнаестогодишњи младић који се јутрос предао полицији у Загребу, а који се повезује са пожаром у Вјесниковом небодеру, саслушан је у Државном тужилаштву, гдје је изјавио да се не осјећа кривим.

Хрватски медији незванично наводе да група осумњичених младића пребацује кривицу с једних на друге.

Загребачки Јутарњи лист незванично сазнаје да је група малолетника и млађих пунољетника у Вјесников небодер ушла кроз прозор на првом спрату око 22:30 сати, у ноћи када је избио пожар.

Инспирацију су, наводно, пронашли на друштвеним мрежама, гдје су наишли на групе о напуштеним или слабо кориштеним објектима. Хтјели су само неприметно да уђу и да се сниме за ТикТок изазов, али све, како се наводи, пошло је наопако када је избио пожар.

Данас саслушани осамнаестогодишњак негирао је кривицу и навео да није видио тренутак када је избила ватра нити ко је тачно подметнуо пожар.

Подијели:

Тагови:

пожар

Загреб

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Младић позвао полицију и испричао како је почео пожар у небодеру Вјесника

Регион

Младић позвао полицију и испричао како је почео пожар у небодеру Вјесника

1 д

0
Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

Регион

Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

1 д

0
Гори небодер Вјесника у Загребу, снимци су драматични

Регион

Гори небодер Вјесника у Загребу, снимци су драматични

3 д

0
Пожар у Црној Гори: Гори у селу Подострог, јак вјетар шири ватру

Регион

Пожар у Црној Гори: Гори у селу Подострог, јак вјетар шири ватру

1 мј

0

Више из рубрике

Истра: Пожар у казину и хотелу Мулино, гости евакуисани

Регион

Истра: Пожар у казину и хотелу Мулино, гости евакуисани

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Стигла дојава о бомби у Градској управи у Загребу

3 ч

0
Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

Регион

Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

3 ч

0
Хрватском сабору упућен Приједлог закона о изградњи центра на Трговској гори

Регион

Хрватском сабору упућен Приједлог закона о изградњи центра на Трговској гори

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Старица мислила да улаже у злато и остала без 98.000 евра

15

23

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

15

20

Хорор у Тузли: Двојица младића силовала малољетника

15

16

Банкомати ће сатима бити ван функције за Нову годину

15

13

Рибе познате као "живи фосили" биле скривене у музејима 150 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner