Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

Извор:
СРНА
21.11.2025
11:37
Коментари:0
Подгоричка полиција идентификовала је двије малољетнице које су учествовале у договореној тучи, те је једну од њих узраста 14 година ухапсила.
Оне су током туче једна другој задале више удараца шакама у главу и тијела, док су присутни све снимали мобилним телефонима и подстрекивали их на тучу.
Из Управе полиције Црне Горе саопштено је да је малољетница узраста 15 година усљед удараца накратко изгубила свијест, док друга није повријеђена.
Регион
Малољетници све чешћи преступници
О свему је обавијештен надлежни државни тужилац за малољетнике у Основном државном тужилаштву у Подгорици, који је наредио хапшење четрнаестогодишњакиње због кривичног дјела лака тјелесна повреда, док је против друге малољетнице надлежном Суду за прекршаје поднсена пријава.
Ухапшена малољетница ће, уз кривичну пријаву, бити приведена надлежном тужиоцу.
Снимак туче двије малољетнице објављен је на друштвеним мрежама, а потом и у неким медијима.
Хроника
1 седм0
Хроника
1 седм0
Хроника
2 седм0
Друштво
2 мј0
Најновије
Најчитаније
11
49
11
44
11
43
11
40
11
37
Тренутно на програму