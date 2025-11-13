Logo
Одузет аутомобил од вишеструког преступника, за казне дугује преко 7.000 КМ

Извор:

АТВ

13.11.2025

13:35

Коментари:

0
Одузет аутомобил од вишеструког преступника, за казне дугује преко 7.000 КМ
Фото: АТВ

Србачка полиција привремено је одузела "мерцедес" од вишеструког преступника М. Б. које је аутомобилом управљало са лажним таблицама и без возачке дозволе, а за казне дугује 7.556 КМ.

Овом лицу одузет је аутомобил због бојазни да ће наставити са чињењем прекршаја, саопштено је из Полицијске управе Градишка.

Марко Пипунић

Економија

Марко Пипунић управо купио Звезду

Из ове управе су напоменули да су током године одузели 21 путничко возило од вишеструких повратника у чињењу тежих прекршаја.

Srbac

oduzet automobil

