Одузет аутомобил од вишеструког преступника, за казне дугује преко 7.000 КМ

Србачка полиција привремено је одузела "мерцедес" од вишеструког преступника М. Б. које је аутомобилом управљало са лажним таблицама и без возачке дозволе, а за казне дугује 7.556 КМ.
Овом лицу одузет је аутомобил због бојазни да ће наставити са чињењем прекршаја, саопштено је из Полицијске управе Градишка.
Из ове управе су напоменули да су током године одузели 21 путничко возило од вишеструких повратника у чињењу тежих прекршаја.
