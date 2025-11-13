Огласила се бањалучка полиција о покушају преваре банке

Аутор:Стеван Лулић
13.11.2025
12:25
Коментари:0
Бањалучка полиција се огласила саопштењем о покушају преваре банке који се синоћ догодио у центру овог града.
Полиција је потврдила да су током акције ухапшени С.С, М.М. и В.М. из Бањалуке.
Свијет
Тинејџерку (14) држао закључану на тавану данима, па се иживљавао над њом
"Наведена лица се сумњиче да су истог дана око 17,00 часова, као и у више наврата у протеклом периоду извршила наведено кривично дјело на штету банке у Бањалуци", објаснила је Полицијска управа Бањалука.
О случају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Полиција закључује да је у току криминалистичка обрада ухапшених и рад на утврђивању свих околности у вези са извршењем наведеног кривичног дјела.
Хроника
Несхватљиво: Кипом камиона ударио у надвожњак ауто-пута 9. јануар
Како је АТВ већ објавио, тројац је ухапшен у центру Бањалуке због покушаја преваре тешке 60.000 КМ.
АТВ сазнаје да је у питању покушај преваре повезан са банкоматом. Сумњиво понашање ухапшеног тројца на банкомату Нове банке примијетио је радник обезбјеђење који је након тога закључао врата банке те задржао осумњичене до доласка полиције.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
09
16
03
16
02
15
59
15
54
Тренутно на програму