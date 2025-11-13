РиТЕ Угљевик о наводном стечају: Намјера да се изазове забринутост

13.11.2025
11:51
Коментари:3
Управа Рудника и термоелектране Угљевик најоштрије осуђује покушај да се правним и медијским манипулацијама нанесе штета овом стратешки важном предузећу, његовим радницима и интересима Републике Српске.
"Према информацијама објављеним у медијима, адвокатска канцеларија Стевановић из Бијељине поднијела је приједлог за отварање стечајног поступка над РиТЕ Угљевик пред Окружним привредним судом у Бијељини, наводно ради "реструктурирања". Сматрамо да је ријеч о злонамјерном и тенденциозном потезу, усмјереном на дестабилизацију предузећа и узнемиравање запослених", наводи се у саопштењу РиТЕ Угљевик.
Како они подсјећају, РиТЕ Угљевик је још 2016. године са адвокатском канцеларијом Стевановић закључио уговор у вриједности од 350.415 КМ без ПДВ-а, по којем је фактурисано и плаћено 332.894 КМ.
Економија
Адвокати траже покретање стечаја РиТЕ Угљевик
"Преосталих 17.520 КМ, што представља пет одсто од уговорене вриједности, уговором је предвиђено да се може фактурисати тек по потпуном окончању судског поступка, што се није десило. Упркос томе, адвокат је јутрос, без правног основа и без извршења уговорних обавеза, предложио отварање стечаја управо за тај износ, те одмах обавијестио медије, очигледно с намјером да изазове забринутост међу запосленима и јавношћу. Такво понашање је непрофесионално, неодговорно и штетно по интересе Републике Српске", додаје се у саопштењу.
Како наводе, РиТЕ Угљевик се тренутно налази у процесу консолидације и стабилизације пословања, с циљем да додатно ојача свој рад, осигура енергетску сигурност Републике Српске и заштити радна мјеста свих запослених.
"Управа РиТЕ Угљевик позива надлежне институције Републике Српске да се хитно укључе и предузму све мјере како би се спријечиле злоупотребе које могу угрозити процес стабилизације и редован рад предузећа. РиТЕ Угљевик ће и даље дјеловати искључиво у интересу својих радника, енергетског система и Републике Српске", закључује се у саопштењу.
Најновије
Најчитаније
12
35
12
34
12
32
12
31
12
30
Тренутно на програму