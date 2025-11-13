Пет идеја како носити бијелу кошуљу зими

Комбинације аутфита са бијелом кошуљом

1. Испод џемпера

Класика и једноставност. Бијела кошуља даје чист, уредан основ и додатну топлину када је носите испод џемпера с округлим или В-изрезом.

Друштво Сутра су Свети Врачи: Ово су обичаји

2. Уз плетени прслук

Још један класик који ће увијек бити у моди: Бијела кошуља + плетени прслук = паметан колеџ изглед.

3. Испод блејзера

Ствара дотјерану, професионалну комбинацију за посао или формалније прилике.

4. Испод јакне или капута

Обуците кошуљу испод трапер (деним) јакне, бомбер јакне или дугог зимског капута за лежерну топлину.

5. Испод слип-хаљине или комбинезона

За модернији, шик ефекат, носите бијелу кошуљу испод слип-хаљине или комбинезона.

Свијет Соларна олуја "Канибал" прави хаос: Посљедице ће се тек осјетити

Комбинације аутфита са бијелом кошуљом

Casual: Бијела мајица + тамне фармерице + чизме = ненаметљив, али стилски усклађен дневни изглед.

Smart-casual: Бијела кошуља на копчање уз елегантне панталоне и блејзер или дуги кардиган.

Викенд: Oversized бијела кошуља увучена у панталоне или фармерице, уз чизме и дуги капут за city-chic утисак.

Како носити бијелу кошуљу зими: Мудро бирајте аксесоаре

Шалови: Додајте шал за додатни слој топлине и да унесете боју или текстуру.

Свијет Два пута доживјела клиничку смрт, па открила шта је видјела

Накит: Комади наглашеног (статемент) накита дају мало сјаја и карактера.

Торбе: Смеђа кожна торба или тоте модел лијепо ће употпунити комбинацију.