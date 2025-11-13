Пет идеја како носити бијелу кошуљу зими

Извор:
Љепота и здравље
13.11.2025
11:50
Бијела кошуља зими може да буде и практична и шик. Носите је као базни слој испод џемпера, кардигана, јакни или блејзера – добићете и топлину и уредан изглед. Можете је комбиновати с класичним зимским комадима попут тамних фармерица или панталона и завршити стyлинг шалом, чизмама или удобним прслуком.
Класика и једноставност. Бијела кошуља даје чист, уредан основ и додатну топлину када је носите испод џемпера с округлим или В-изрезом.
Још један класик који ће увијек бити у моди: Бијела кошуља + плетени прслук = паметан колеџ изглед.
Ствара дотјерану, професионалну комбинацију за посао или формалније прилике.
Обуците кошуљу испод трапер (деним) јакне, бомбер јакне или дугог зимског капута за лежерну топлину.
За модернији, шик ефекат, носите бијелу кошуљу испод слип-хаљине или комбинезона.
Casual: Бијела мајица + тамне фармерице + чизме = ненаметљив, али стилски усклађен дневни изглед.
Smart-casual: Бијела кошуља на копчање уз елегантне панталоне и блејзер или дуги кардиган.
Викенд: Oversized бијела кошуља увучена у панталоне или фармерице, уз чизме и дуги капут за city-chic утисак.
Шалови: Додајте шал за додатни слој топлине и да унесете боју или текстуру.
Накит: Комади наглашеног (статемент) накита дају мало сјаја и карактера.
Торбе: Смеђа кожна торба или тоте модел лијепо ће употпунити комбинацију.
