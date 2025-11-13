Logo
Large banner

Пет идеја како носити бијелу кошуљу зими

Извор:

Љепота и здравље

13.11.2025

11:50

Коментари:

0
Пет идеја како носити бијелу кошуљу зими

Бијела кошуља зими може да буде и практична и шик. Носите је као базни слој испод џемпера, кардигана, јакни или блејзера – добићете и топлину и уредан изглед. Можете је комбиновати с класичним зимским комадима попут тамних фармерица или панталона и завршити стyлинг шалом, чизмама или удобним прслуком.

Комбинације аутфита са бијелом кошуљом

1. Испод џемпера

Класика и једноставност. Бијела кошуља даје чист, уредан основ и додатну топлину када је носите испод џемпера с округлим или В-изрезом.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Сутра су Свети Врачи: Ово су обичаји

2. Уз плетени прслук

Још један класик који ће увијек бити у моди: Бијела кошуља + плетени прслук = паметан колеџ изглед.

3. Испод блејзера

Ствара дотјерану, професионалну комбинацију за посао или формалније прилике.

4. Испод јакне или капута

Обуците кошуљу испод трапер (деним) јакне, бомбер јакне или дугог зимског капута за лежерну топлину.

5. Испод слип-хаљине или комбинезона

За модернији, шик ефекат, носите бијелу кошуљу испод слип-хаљине или комбинезона.

Олуја

Свијет

Соларна олуја "Канибал" прави хаос: Посљедице ће се тек осјетити

Комбинације аутфита са бијелом кошуљом

Casual: Бијела мајица + тамне фармерице + чизме = ненаметљив, али стилски усклађен дневни изглед.

Smart-casual: Бијела кошуља на копчање уз елегантне панталоне и блејзер или дуги кардиган.

Викенд: Oversized бијела кошуља увучена у панталоне или фармерице, уз чизме и дуги капут за city-chic утисак.

Како носити бијелу кошуљу зими: Мудро бирајте аксесоаре

Шалови: Додајте шал за додатни слој топлине и да унесете боју или текстуру.

Bolnica

Свијет

Два пута доживјела клиничку смрт, па открила шта је видјела

Накит: Комади наглашеног (статемент) накита дају мало сјаја и карактера.

Торбе: Смеђа кожна торба или тоте модел лијепо ће употпунити комбинацију.

Подијели:

Тагови:

мода

košulja

bijela košulja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: Уплашили се да ће Италијани сазнати истину

Свијет

Захарова: Уплашили се да ће Италијани сазнати истину

1 ч

0
Одузета пушка

Хроника

Полиција Српске у кући коју користи држављанин Словеније пронашла пушке

1 ч

0
Будимпешта уводи 14. пензију

Свијет

Будимпешта уводи 14. пензију

1 ч

0
Робот

Наука и технологија

Робот у Мађарској сазидао кућу за три дана

1 ч

0

Више из рубрике

Ако намажете ово на мјесто гдје наносите парфем, мирис ће трајати сатима

Стил

Ако намажете ово на мјесто гдје наносите парфем, мирис ће трајати сатима

2 д

0
Мода фармерке наочаре

Стил

Повратак заборављеног тренда: Ове панталоне ће доминирати сезоном

4 д

0
Три боје које су доминантне ове сезоне

Стил

Три боје које су доминантне ове сезоне

1 седм

2
Слађана из Бањалуке показала трансформацију

Стил

Бањалучанка показала трансформацију од које застаје мозак

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

32

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

12

31

Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

12

30

Гугл у кризи: Технолошки гигант под истрагом

12

27

Осуђен разбојник из Кикинде: Упадао људима у куће, па их везивао и пријетио им смрћу

12

25

Огласила се бањалучка полиција о покушају преваре банке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner