Будимпешта уводи 14. пензију

13.11.2025
11:27
Коментари:0
Влада Мађарске одлучила је да уведе 14. пензију за све пензионере у земљи, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
Он је у видео-снимку објављеном на "Иксу" подсјетио да је Будимпешта већ вратила 13. пензију, коју су љевичари укинули док су били на власти у Мађарској.
"У претходних неколико година успјели смо да вратимо 13. пензију, а сада је вријеме да направимо још један велики корак и уведемо 14.
То у пракси значи да ће у фебруару, уз редовну пензију, сви наши пензионери добити и 13. пензију и четвртину 14. пензије и то ће бити пракса у једном мјесецу сваке године", појаснио је Орбан.
БиХ
Вукановићу расту амбиције: Сањана фотеља министра га више не задовољава
Према његовим ријечима, власти Мађарске испуњавају оно што су обећале.
"Рекли смо да ће од овога имати користи чак и они грађани који не гласају за нас. Свако добија ову пензију, без обзира за кога је гласао. Поштујмо старије!", навео је Орбан.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
35
12
34
12
32
12
31
12
30
Тренутно на програму