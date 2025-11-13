Logo
Будимпешта уводи 14. пензију

13.11.2025

11:27

Будимпешта уводи 14. пензију
Фото: Pexels

Влада Мађарске одлучила је да уведе 14. пензију за све пензионере у земљи, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

Он је у видео-снимку објављеном на "Иксу" подсјетио да је Будимпешта већ вратила 13. пензију, коју су љевичари укинули док су били на власти у Мађарској.

"У претходних неколико година успјели смо да вратимо 13. пензију, а сада је вријеме да направимо још један велики корак и уведемо 14.

То у пракси значи да ће у фебруару, уз редовну пензију, сви наши пензионери добити и 13. пензију и четвртину 14. пензије и то ће бити пракса у једном мјесецу сваке године", појаснио је Орбан.

Вукановић-Небојша- (1)

БиХ

Вукановићу расту амбиције: Сањана фотеља министра га више не задовољава

Према његовим ријечима, власти Мађарске испуњавају оно што су обећале.

"Рекли смо да ће од овога имати користи чак и они грађани који не гласају за нас. Свако добија ову пензију, без обзира за кога је гласао. Поштујмо старије!", навео је Орбан.

