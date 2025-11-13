ХОРОР Мајка сину (9) пререзала гркљан

13.11.2025
Стравична трагедија потресла је италијански градић Муђа покрај Трста, гдје је мајка синоћ у стану одузела живот сопственом сину (9) пререзавши му гркљан.
Ријеч је о жени украјинског поријекла која је била разведена од дјечаковог оца, а породица је, како се сазнаје, била под надзором суда и социјалних служби, пише талијански “Ил Мессаггеро”.
Злочин је откривен након што је отац дјечака, који не живи у региону Фурланија-Јулијска крајина, постао забринут јер није могао да ступи у контакт с бившом супругом.
Обратио се полицији, која је по доласку у стан у центру Муђе пронашла тијело дјетета. Љекари су могли само да констатују смрт.
