ХОРОР Мајка сину (9) пререзала гркљан

13.11.2025

10:14

Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Стравична трагедија потресла је италијански градић Муђа покрај Трста, гдје је мајка синоћ у стану одузела живот сопственом сину (9) пререзавши му гркљан.

Ријеч је о жени украјинског поријекла која је била разведена од дјечаковог оца, а породица је, како се сазнаје, била под надзором суда и социјалних служби, пише талијански “Ил Мессаггеро”.

Пао авион-Турска

Свијет

Пронађена тијела свих погинулих у паду војног авиона

Злочин је откривен након што је отац дјечака, који не живи у региону Фурланија-Јулијска крајина, постао забринут јер није могао да ступи у контакт с бившом супругом.

Обратио се полицији, која је по доласку у стан у центру Муђе пронашла тијело дјетета. Љекари су могли само да констатују смрт.

Италија

Убиство

