Саобраћајни прекршаји грађане ће коштати папрено: Колика плата, толика казна

Закон који је умногоме интригирао јавност услед информација које су објављене је Закон о безбједности у саобраћају. Прекршаји који су досад били 10.000, сада ће бити 20.000, а за поједине "благе прекршаје" у плану су санкције од чак 50.000 динара.
Иако тренутно у форми нацрта, очекује се да буде готов до краја ове године. Како се овај рок ближи, најаве о томе како ће поменуте одредбе и нова правила изгледати све су конкретније, а оно што је већ сада сигурно - казне за саобраћајне прекршаје ће бити значајно веће.
С обзиром на већ јасну свијест да казне за прекршаје морају бити веће, није занемарљив ни одзив грађана коју су имали прилику да дају конкретне приједлоге за његово унапређење.
Како је недавно поручио начелник Управе саобраћајне полиције Славиша Лакићевић, поједине казне су изгубиле сврху прописивања, поготово оне новчане од 3.000 до 5.000 динара. Он је тада искористио прилику да најави нове мере у циљу унапријеђења безбједности у саобраћају.
"У овом моменту, могу да кажем да јесте чињеница да су нам казне изгубиле сврху прописивања, поготово новчане казне у фиксном износу које су од 3 и 5.000 динара, које се плате у року од осам дана. Тако да ћемо свакако казне за чланове 334, 333 и 332а значајно подићи. Сада се разматра могућност да те казне буду у висини од 10.000, 15 и 20.000 динара", рекао је Лакићевић.
Некоришћење појаса и употреба телефона
"Одређени прекршаји, као што су прекршаји некоришћења сигурносног појаса или употреба мобилног телефона вероватно ће прећи у садашњи члан који је 331а у висини од 50.000 динара. Али ово је само нешто што могу прелиминарно да кажем, ово је нешто што је изнето пред чланове стручне радне групе", открио је начелник Саобраћајне полиције.
Лакићевић појашњава да су у току и преговори са другим инстанцама, укљученим у систем безбједности на путевима.
Како је предочио, ово је приједлог око кога постоји консензус и са судијама и са већим дијелом стручне радне групе.
"И нешто што ће сигурно дати резултат и одвратити учиниоце прекршаја да поново учине ове прекршаје. Дакле, прекршаји који су се до сада кажњавали са 3.000 динара, убудуће ће коштати 10.000. На пример, слушање прегласне музике у возилу, тако да не може да чујете ништа око себе, ни друге учеснике у саобраћају. Такође, кад неко даје мигавац да се укључи у вашу траку, јер је у његовој траци заустављен саобраћај, онемогућен, а ви му не дате. То се такође у пракси ретко кажњава, а требало би. Значи, то ће бити умјесто 3.000, сад ће бити 10.000. Затим, прекршаји који су до сада били 5.000, биће 15.000, као што је, на пример, непрописно одстојање, кад се неком залепите за задњи крај возила, или кад прекорачите брзину у насељу за 10 до 20 километара на сат, значи ограничење је 50, а ви возите 70", додаје начелник и најављује прогресивни раст висине казне.
"Прекршаји, који су били 10.000, сада ће бити 20.000, као што је, на примјер, прекорачење брзине у насељу за 20 до 30 km на сат, или вожња мотора, мопеда или електричног тротинета без кациге. Још једна активност или предлог - они који учине други пут исти прекршај, неће моћи да плате новчану казну, то јест, неће моћи да плате пола казне у року од осам дана. А да кад понове трећи пут, или четврти пут, или више пута прекршај, добијаће по 50% увећања новчане казне у фиксном износу", увјерава Лакићевић.
У плану је и строжа казнена полиција за уживаоце алкохола и психоактивних супстанци.
Потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције такође је изјавио јуче да ће нови радари, који ће бити коришћени на путевима, осим непрописне брзине, биљежити и невезивање сигурносног појаса и непрописно коришћење мобилног телефона током вожње, а да ће возачи и остали путници који крше правила бити аутоматски процесуирани.
Стевић је рекао да је ријеч о најмодернијим камерама које ће бити постављене на мјестима на којима се према процени дешава најчешће крше безбједносна правила у саобраћају.
"Надамо се да ћемо растеретити и наше полицајце, да буду на другим мјестима гдје је безбједност потребнија, а да ову врсту прекршаја уклонимо са наших улица. Ови системи су се у Републици Српској веома добро показали, тамо су то црни стубови, мислим да ће такви бити и код нас. Возачи неће моћи да претпоставе на ком се мјесту налазе камере", рекао је Стевић, а више сазнајте у одвојеној вести.
Он је казао да се у Србији око 160.000 људи санкционише годишње због некоришћења сигурносног појаса и више од 46.000 због непрописне употребе мобилног телефона, пише Телеграф.
