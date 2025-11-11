Пао на теоријском испиту вожње 128 пута!

11.11.2025
09:48
Коментари:0
Нови подаци британске школе вожње АА открили су да је један возач почетник у Великој Британији пао на теоријском испиту 128 пута, што га је коштало око 3.300 евра.
Други кандидат положио је испит тек у 75. покушају, са трошком од око 1.900 евра, преноси Скај њуз.
Сваки покушај теоријског теста кошта 26 евра и укључује питања са вишеструким избором и видео-снимке за процјену опасности у саобраћају.
Подаци британске Агенције за стандарде возача и возила (ДВСА) показују да је прошле године просјечан број покушаја полагања теоријског теста био 21, док су двије особе полагале практични испит 37 пута безуспјешно, потрошивши око 2.500 евра по особи. Проценат положених испита у фискалној 2024/25. години у Великој Британији био је 44,9 одсто за теоријски и 48,7 одсто за практични тест.
Свијет
Драма на аеродрому: Возило за превоз путника ударило у платформу, има повријеђених
Директорка школе вожње АА Ема Буш рекла је да је "понављање градива кључ успјеха" и упозорила да многи кандидати потцјењују захтјевност теоријског испита.
Ауто-мото
1 ч0
Ауто-мото
20 ч0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму