Пао на теоријском испиту вожње 128 пута!

11.11.2025

09:48

Коментари:

0
Пао на теоријском испиту вожње 128 пута!
Фото: Pexels

Нови подаци британске школе вожње АА открили су да је један возач почетник у Великој Британији пао на теоријском испиту 128 пута, што га је коштало око 3.300 евра.

Други кандидат положио је испит тек у 75. покушају, са трошком од око 1.900 евра, преноси Скај њуз.

Сваки покушај теоријског теста кошта 26 евра и укључује питања са вишеструким избором и видео-снимке за процјену опасности у саобраћају.

Подаци британске Агенције за стандарде возача и возила (ДВСА) показују да је прошле године просјечан број покушаја полагања теоријског теста био 21, док су двије особе полагале практични испит 37 пута безуспјешно, потрошивши око 2.500 евра по особи. Проценат положених испита у фискалној 2024/25. години у Великој Британији био је 44,9 одсто за теоријски и 48,7 одсто за практични тест.

Авион

Свијет

Драма на аеродрому: Возило за превоз путника ударило у платформу, има повријеђених

Директорка школе вожње АА Ема Буш рекла је да је "понављање градива кључ успјеха" и упозорила да многи кандидати потцјењују захтјевност теоријског испита.

