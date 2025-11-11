Драма на аеродрому: Возило за превоз путника ударило у платформу, има повријеђених

Извор:
Танјуг
11.11.2025
09:46
Специјално возило које превози путнике између терминала и авиона ударило је у платформу на Међународном аеродрому Вашингтон Далес у савезној држави Вирџинија, због чега је 18 особа хоспитализовано.
Инцидент се догодио у понедељак око 16.30 часова по локалном времену када је возило приступило платформи, мјесту за укрцавање путника, пренио је данас АП.
Трагедија у Мађарској: Петоро младих страдало у судару са возом
Повријеђени немају повреде опасне по живот.
Аеродром је наставио да ради нормално.
Таква специјална возила могу да превозе до 102 путника, дугачка су око 16,5 метара, а широка 4,9 метара.
18 people hospitalized after mobile lounge crashes at Washington Dulles International Airport https://t.co/0DKovjfwFJ pic.twitter.com/EAFrWnZ5SA— New York Post (@nypost) November 11, 2025
