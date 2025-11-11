Logo
Large banner

Драма на аеродрому: Возило за превоз путника ударило у платформу, има повријеђених

Извор:

Танјуг

11.11.2025

09:46

Коментари:

0
Драма на аеродрому: Возило за превоз путника ударило у платформу, има повријеђених
Фото: Pixabay

Специјално возило које превози путнике између терминала и авиона ударило је у платформу на Међународном аеродрому Вашингтон Далес у савезној држави Вирџинија, због чега је 18 особа хоспитализовано.

Инцидент се догодио у понедељак око 16.30 часова по локалном времену када је возило приступило платформи, мјесту за укрцавање путника, пренио је данас АП.

Ротација-илустрација

Свијет

Трагедија у Мађарској: Петоро младих страдало у судару са возом

Повријеђени немају повреде опасне по живот.

Аеродром је наставио да ради нормално.

Таква специјална возила могу да превозе до 102 путника, дугачка су око 16,5 метара, а широка 4,9 метара.

Подијели:

Тагови:

aerodrom

nesreća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трагедија у Мађарској: Петоро младих страдало у судару са возом

Свијет

Трагедија у Мађарској: Петоро младих страдало у судару са возом

36 мин

0
Од данас у Словенији забрањено везивање паса у кућном окружењу

Регион

Од данас у Словенији забрањено везивање паса у кућном окружењу

40 мин

0
Познати спортиста пронађен мртав у затворској ћелији

Остали спортови

Познати спортиста пронађен мртав у затворској ћелији

50 мин

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

Данас је најмоћнији нумеролошки датум у години: Могу вам се остварити највеће жеље

50 мин

0

Више из рубрике

Трагедија у Мађарској: Петоро младих страдало у судару са возом

Свијет

Трагедија у Мађарској: Петоро младих страдало у судару са возом

36 мин

0
Цијела Европа на удару поларног вртлога?

Свијет

Цијела Европа на удару поларног вртлога?

1 ч

0
Алармантно: Смртоносан вирус се шири

Свијет

Алармантно: Смртоносан вирус се шири

1 ч

0
У рацији пронађено оружје код тинејџера из БиХ

Свијет

У рацији пронађено оружје код тинејџера из БиХ

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

17

Избјегните ову грешку због које хортензије могу бити заувијек уништене

10

16

Освета Русије због тајне операције на Балкану: Летјели кинжали

10

14

Инспектори открили 165 запослених без уговора: Рад на црно и даље рак-рана привреде

10

14

Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

10

11

Дјевојка претучена и избодена, трага се за осумњиченим

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner