Познати спортиста пронађен мртав у затворској ћелији

Годофредо Кастро, познат и по надимку Пепи је пронађен мртав у затвору на Флориди у тренутку када је имао 38 година.
Бразилац је био притворен због оптужби за породично насиље над супругом Самаром Мело, а против њега су биле покренуте и друге кривичне пријаве. Судски списи наводе да је Кастро био оптужен за отмицу, физички напад, дављење и ометање свједока. Његов случај је требало ускоро да дође до суђења.
Поводом трагичне вијести о смрти борца, адвокат Самаре Мело упутио је саопштење јавности:
"Смрт особе која се налази у притвору је озбиљна ствар. Постоје процедуре које морају да испоштују америчке власти, а све информације биће објављене искључиво од стране надлежних органа. До тада, молим за поштовање породице и да се избјегавају злонамјерни коментари и нагађања, како се не би изазвао додатни бол", наведено је у саопштењу.
Смрт Годофреда Кастра тренутно је предмет истраге, а америчке власти још увијек нису објавиле званичне детаље о околностима које су довеле до трагедије.
Кастро је рођен је у јулу 1987. године у Форталези у Бразилу.
У периоду од 2012. до 2018. године наступао је у UFC-u, где је одрадио 11 борби против познатих противника као што су Андре Фили, Шејн Бургос и Мирсад Бектић.
Након одласка из УФЦ-a, бразилски борац је наставио да се такмичи у другим MMA организацијама широм свијета. Његов посљедњи меч одржан је 2022. године, а професионалну каријеру завршио је са учинком од 14 побједа и 7 пораза, пише Курир.
