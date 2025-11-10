Logo
МОК ће забранити трансродним особама да се такмиче у женској конкуренцији

Агенције

10.11.2025

15:49

0
МОК ће забранити трансродним особама да се такмиче у женској конкуренцији
Фото: Tanjug

Међународни олимпијски комитет /МОК/ забраниће трансродним особама да се такмиче у женској конкуренцији на Олимпијским играма, јавио је лист "Телеграф".

Према тренутним правилима, МОК дозвољава националним савезима да доносе одлуке у вези са могућношћу учествовања трансродних особа на Олимпијским играма, уз препоруку да се учествовање дозволи трансродним женама уколико смање ниво тестостерона.

Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је у фебруару ове године да неће дозволити трансродним спортистима да се такмиче на Љетним олимпијским играма у Лос Анђелесу 2028. године.

Тагови:

Олимпијске игре

transrodne osobe

