Ниленд преминуо у 25. години

06.11.2025
17:32
Трагичне вијести су објавили Далас Каубојси – њихов дефанзивни енд, 24-годишњи Маршон Ниленд изненада је преминуо!
Каубојси нису саопштили детаље, ни узрок смрти, а његов агент Џонатан Перзли замолио је да се поштује приватност.
- Сломљен сам што је мој близак пријатељ Маршон Ниленд преминуо прошле ноћи. Маршон је оставио срце на терену када год би играо, тренирао, ма када год би био на терену. Изгубити такву особу, то је бол коју не могу описати речима", рекао је Перзли.
Каубојси су рекли:
"Маршон је био диван саиграч и члан наше организације. Молимо се за његову душу заједно са породицом и девојком Каталином", објавио је тим Даласа на друштвеним мрежама.
Ниленд је 2024. године изабран у другој рунди НФЛ драфта када је дошао са универзитета Вестерн Мичиген гдје је био феноменалан и одиграо пет сјајних утакмица у руки сезони прије него што је повредио колено.
Каубојси су у понедјељак изгубили од Аризона Кардиналса резултатом 27:17, а Маршон Ниленд је вратио лопту у енд зону после панта – за тачдаун. Били су то његови први поени у НФЛ каријери, нажалост и посљедњи.
