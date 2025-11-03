Logo

Умро најстарији олимпијски шампион (101)!

03.11.2025

13:24

Умро најстарији олимпијски шампион (101)!
Фото: Pixabay

Некадашњи олимпијски шампион, најстарији на свијету, француски бициклиста - Шарл Кост, преминуо је у 101. години, објавила је министарка спорта Француске Марина ферари.

Шарл Кост је освојио златну медаљу на Олимпијским играма давне 1948. године у дисциплини потјера, а претходног љета је на Олимпијади у Паризу био носилац олимпијске бакље.

Пре Другог свјетског рата био је један од најперспективнијих бициклиста, након рата се вратио и освојио национално првенство 1947. године. На Олимпијади годину касније био је шампион у екипној потери, предводио је Француску до тријумфа над Великом Британијом и Италијом у финалу.

''Са великом тугом сам сазнала за смрт Шарла Коста, олимпијског шампиона из Лондона. Са својих 101 годину оставио је иза себе огромно спортско насљеђе'', изјавила је Ферари.

(Телеграф.рс)

