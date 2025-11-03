Умро најстарији олимпијски шампион (101)!

03.11.2025
13:24
Коментари:0
Некадашњи олимпијски шампион, најстарији на свијету, француски бициклиста - Шарл Кост, преминуо је у 101. години, објавила је министарка спорта Француске Марина ферари.
Шарл Кост је освојио златну медаљу на Олимпијским играма давне 1948. године у дисциплини потјера, а претходног љета је на Олимпијади у Паризу био носилац олимпијске бакље.
Пре Другог свјетског рата био је један од најперспективнијих бициклиста, након рата се вратио и освојио национално првенство 1947. године. На Олимпијади годину касније био је шампион у екипној потери, предводио је Француску до тријумфа над Великом Британијом и Италијом у финалу.
Le #CNOSF rend hommage à la mémoire de Charles Coste, champion olympique à Londres, en 1948, dans l’épreuve de poursuite par équipes, décèdé à l’âge de 101 ans. — FranceOlympique (@FranceOlympique) November 2, 2025
Le doyen mondial des champions olympiques avait disputé deux Tour de France, trois Tour d’Italie et sa plus belle… pic.twitter.com/PetKB7XhDv
''Са великом тугом сам сазнала за смрт Шарла Коста, олимпијског шампиона из Лондона. Са својих 101 годину оставио је иза себе огромно спортско насљеђе'', изјавила је Ферари.
(Телеграф.рс)
