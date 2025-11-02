Logo

Позната атлетичарка оптужена за убиство таксисте

02.11.2025

14:13

Позната атлетичарка оптужена за убиство таксисте
Фото: Pexels

Америчку атлетичарку Кајлу Досон (27) чека суђење које би да је пошаље на дугу робију, јер је оптужена за убиство Убер возача Џеремија Кемпбела (38), као и за низ пратећих кривичних дјела.

Према полицијским извјештајима, Досон је те вечери наручила Убер “ради забаве”, наводно желећи да се опусти јер се осјећала затворено. Међутим, вожња је завршена трагедијом. Атлетичарка тврди да је возач покушао да је нападне, након чега је, у самоодбрани, зграбила нож и убола га више пута, усмртивши га на мјесту.

Уместо да позове полицију, Досон је напустила тијело возача и његовим колима се одвезла до свог стана, остављајући за собом крвави траг. Истражитељи су је убрзо лоцирали, а против ње су подигнуте тешке оптужбе, за убиство, крађу возила и уништавање доказа.

Кајла Досон је иначе позната као бацачица кугле која је прошле године покушала да избори пласман на Олимпијске игре у Паризу. Случај је потресао америчку атлетску заједницу, док породица убијеног Кемпбела, који је био дјелимично парализован, тражи правду за свог сина, мужа и оца, преноси Глас Српске.

