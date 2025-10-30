Кухињским ножем убадао дјецу из вртића: Ево какву је одлуку донио суд

30.10.2025
14:16
Коментари:0
Суд у Ашафенбургу донио је пресуду против нападача који је ножем усмртио малог дјечака и једног мушкарца у парку у баварском граду Ашафенбургу. Према одлуци суда, осумњичени ће бити смјештен у психијатријску установу, јер је проглашен неурачунљивим.
Пресуда још није правоснажна. Тужилаштво, заступници оштећених и одбрана сложили су се да се мушкарац неодређено вријеме задржи на психијатрији.
Оптужени Авганистанацје путем свог адвоката признао да је кухињским ножем убио двогодишњег дјечака мароканског поријекла и 41-годишњег њемачког држављанина.
Мушкарац, отац двоје дјеце, случајно се затекао у парку и покушао да помогне групи дјеце из јаслица која је била нападнута.
Према наводима суда, нападач је ранио и двогодишњу дјевојчицу, једног 73-годишњег пролазника и васпитачицу од 59 година.
Психијатријско вјештачење показало је да болује од параноидне шизофреније и да је у тренутку напада чуо гласове који су му "наредили да нападне дјецу".
Тужилаштво је напад квалификовало као убиство, покушај убиства, убиство из нехата, покушај убиства из нехата и наношење тјелесних повреда.
Истражитељи су потврдили да оптужени није познавао ниједну од својих жртава.
Зашто је раније пуштан са психијатрије?
Прије злочина у парку Шентал, нападач је већ више пута био познат полицији, због насиља и оштећења имовине. Због своје болести добијао је терапију лијековима, али их није редовно узимао.
Током суђења остало је нејасно зашто је више пута отпуштан из психијатријских установа, иако је раније показивао проблематично понашање.
Наводно су љекари процењивали да "не постоји опасност по друге".
Психијатар Ханс-Петер Волц изјавио је да је врло вјероватно да би оптужени, без лијечења, могао поново да почини "врло агресивне злочине".
"Главна мета његових напада нису били одрасли људи", рекао је Волц, објашњавајући да је мушкарац у тренутку напада видео "очи агената" који су му наређивали да убија дјецу. Вјештак је искључио могућност да оптужени глуми болест.
Нападач, стар 28 година, ушао је у Њемачку у новембру 2022. и од краја 2024. имао је обавезу да напусти земљу. Злочин је изазвао широку дебату о миграционој политици и безбједности у Њемачкој.
За разлику од кривичног поступка, у оваквом случају суд не одређује временски рок задржавања. Смјештај у затвореном одељењу психијатријске болнице је неограничен, али се сваке године преиспитује од стране посебног суда за извршење казни.
Могуће олакшице, као што су шетње по дворишту или краћи допусти, не додјељују се аутоматски, већ искључиво према напретку у терапији, објашњавају из суда. Мали број пацијената не реагује на терапију, и за њих нема никаквих олакшица.
Тек када вјештаци процене да више не представљају опасност по околину, пацијенти могу бити разматрани за пуштање.
Адвокат Јирген Фонгрис описао је свог клијента као "врло болесног човјека". Жртве, рекао је, није бирао с намјером, већ насумично, а разлог напада ће вјероватно заувек остати непознат, пише Стерн.
