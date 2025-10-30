Logo

Амиџић: Испоштовати једнократну накнаду радницима од 1.000 КМ са порезима и доприносима

30.10.2025

13:56

Фото: АТВ

Не могу радници у заједничким институцијама БиХ плаћати институције културе и БХРТ, поручио је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.

"Радницима у заједничким институцијама БиХ није исплаћивана увећана плата по основици 631,50 КМ због неусвајања буџета због чега су акумулирана средства која треба исплатити каo једнократну накнаду радницима у висини од 1000 КМ са припадајућим доприносима", истакао је Амиџић.

Он истиче да би на овај начин радници у заједничким институцијама БиХ обештетили, а шта је и захтјев сва три репрезентативна синдиката и став Министарства финансија и трезора БиХ.

Амиџић подсјећа да приједлог буџета који су послали чланови Предсједништва БиХ Денис Бећировић и Жељко Комшић подразумијева да се та средства практично преусмјеравају на такозваних седам институција културе за шта нема ни правног ни било којег другог основа.

Представнички дом Парламентарне скупштине

БиХ

Усвојен буџет у првом читању, послије подне још једна хитна сједница

"Приједлог овакве расподјеле, али и сам приједлог буџета као такав није уставан и законит и није технички проводљив. Позивам да се у првом читању у Представничком дому не руши и да се у другом читању усвоје амандмани на Закон о буџету", истакао је Амиџић.

Он је додао да амандмани подразумијевају већа примања радника и уставан и законит буџет.

Срђан Амиџић

budžet

