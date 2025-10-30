Амиџић: Испоштовати једнократну накнаду радницима од 1.000 КМ са порезима и доприносима

Извор:
Не могу радници у заједничким институцијама БиХ плаћати институције културе и БХРТ, поручио је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
"Радницима у заједничким институцијама БиХ није исплаћивана увећана плата по основици 631,50 КМ због неусвајања буџета због чега су акумулирана средства која треба исплатити каo једнократну накнаду радницима у висини од 1000 КМ са припадајућим доприносима", истакао је Амиџић.
Он истиче да би на овај начин радници у заједничким институцијама БиХ обештетили, а шта је и захтјев сва три репрезентативна синдиката и став Министарства финансија и трезора БиХ.
Амиџић подсјећа да приједлог буџета који су послали чланови Предсједништва БиХ Денис Бећировић и Жељко Комшић подразумијева да се та средства практично преусмјеравају на такозваних седам институција културе за шта нема ни правног ни било којег другог основа.
"Приједлог овакве расподјеле, али и сам приједлог буџета као такав није уставан и законит и није технички проводљив. Позивам да се у првом читању у Представничком дому не руши и да се у другом читању усвоје амандмани на Закон о буџету", истакао је Амиџић.
Он је додао да амандмани подразумијевају већа примања радника и уставан и законит буџет.
