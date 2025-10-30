''Непримјерно мала казна Рамизу Дураковићу''

Извор:
СРНА
30.10.2025
13:44
Коментари:0
Предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић Рајилић оцијенила је као непримјерено малу казну Суда БиХ од три и по године затвора команданту 43. бригаде такозване Армије БиХ Рамизу Дураковићу за ратни злочин над српским цивилима на подручју Чајнича 1993. године.
Рајилићева је указала да Суд БиХ осуђује Србе на дугогодишње казне затвора за наводно почињене ратне злочине, а када је ријеч о злочинима над Србима изриче минорне казне.
"За овакву врсту злочина над српским цивилима у Чајничу требало би да се изрекне дугогодишња или доживотна казна затвора", рекла је Рајилићева Срни.
Рајилићева је додала да није сигурна да ће Суд БиХ у другостепеној пресуди потврдити постојећу казну.
Суд БиХ првостепено је осудио команданта 43. бригаде такозване "Армије БиХ" Рамиза Дураковића на три године и шест мјесеци затвора за ратни злочин над српским цивилима на подручју Чајнича 1993. године.
Дураковићу је наведена првостепена пресуда изречена за убиство Даринке Пијевић и паљење кућа Рајка Пијевића и Милоша Пијевића.
Најновије
Најчитаније
14
29
14
27
14
25
14
23
14
21
Тренутно на програму