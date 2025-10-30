Да ли је Шмит опет кришом дошао у Бањалуку? - ФОТО

Извор:
АТВ
30.10.2025
13:13
Коментари:2
Кристијан Шмит, Нијемац који се представља као високи представник, а за којег посљедњих дана медији пишу да је завршио каријеру у БиХ, изгледа је опет кришом дошао у Бањалуку.
Наиме, испред сједишта ОХР-а у Бањалуци налази се више аутомобила са дипломатским таблицама.
Међу њима је и онај којим је ишао у Поточаре у јулу када је и оштећен - регистарских ознака 37-А-001.
Није јасно зашто се Шмит крије при доласку у Бањалуку, ако се већ представља као високи представник.
Подсјећамо, претходних дана све гласније су приче да је Шмит своју каријеру у БиХ завршио и да су га Американци "отписали", те да ће већ почетком сљедеће године отићи из земље.
