Да ли је Шмит опет кришом дошао у Бањалуку? - ФОТО

Извор:

АТВ

30.10.2025

13:13

Коментари:

2
Кристијан Шмит, Нијемац који се представља као високи представник, а за којег посљедњих дана медији пишу да је завршио каријеру у БиХ, изгледа је опет кришом дошао у Бањалуку.

Наиме, испред сједишта ОХР-а у Бањалуци налази се више аутомобила са дипломатским таблицама.

Шмитов аутомобил
Шмитов аутомобил

Међу њима је и онај којим је ишао у Поточаре у јулу када је и оштећен - регистарских ознака 37-А-001.

Није јасно зашто се Шмит крије при доласку у Бањалуку, ако се већ представља као високи представник.

Шмитов аутомобил
Шмитов аутомобил

Подсјећамо, претходних дана све гласније су приче да је Шмит своју каријеру у БиХ завршио и да су га Американци "отписали", те да ће већ почетком сљедеће године отићи из земље.

Коментари (2)
