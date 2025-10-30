Амиџић позвао Представнички дом да подржи буџет БиХ

Извор:
СРНА
30.10.2025
11:51
Коментари:0
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић позвао је посланике у Представничком дому Парламентарне скупштине да на данашњој сједници подрже приједлог буџета институција БиХ за ову годину, истичући да без тог запослени у заједничким институцијама не могу добити плате по вишој основици.
"Да би примали плате по новој основици, морамо да имамо усвојен буџет", рекао је Амиџић на конференцији за новинаре и позвао посланике да у амандманској фази исправе све техничке и остале недостатке у буџету.
Подсјећајући да је крај године и да је скупљен новац који је кроз плате по вишој основици требало да буде исплаћен запосленима у институцијама БиХ да је био усвојен буџет, Амиџић је поновио приједлог да дио тог новца запосленима треба бити исплаћен кроз једнократну накнаду.
"У партији коју представљам /СНСД/ и Министарству финансија сматрамо да људи који раде у институцијама БиХ треба да буду обештећени за претходни период јер нису примали плату по вишој основици и да кроз буџет БиХ треба да им се исплати једнократна накнада од 1.000 КМ са припадајућим порезима", рекао је Амиџић, прецизирајући да би од исплате накнаде били изузети функционери.
Он је навео да је до ових проблема дошло јер су два члана Предсједништва БиХ Жељко Комшић и Денис Бећировић, мимо приједлога Министарства финансија у Савјету министара, усвојили и парламенту доставили неспроводив, неуставан и незаконит буџет у који су уврстили финансирање седам институција културе са нивоа Федерације БиХ.
"Комшић и Бећировић изашли су са приједлогом да од запослених у институцијама БиХ узимају новац и дају неким другим институцијама. Зашто то федерални ниво није урадио. За мене нема логику да оно што је припадало радницима узимате и трошите како мислите. Ни Комшић ни Бећировић не желе да се усвоји буџет, два пута су га рушили и онда предложили технички неспроводив буџет, незаконски, неуставан", рекао је Амиџић.
Он је додао да су ниске плате у институцијама на нивоу БиХ и да многи дају отказ, као и да је тешко наћи нове раднике.
Амиџић је истакао да је усвајање буџета БиХ за ову годину тренутно битно једино због остваривања права радника, односно исплате виших плата запосленим у институцијама БиХ, а да је његово спровођење касно када је ријеч о јавним набавкама или капиталним улагањима.
"Примања запослених у институцијама БиХ нису за политичке расправе", истакао је Амиџић и додао да су Комшић и Бећировић неспроводив, незаконит и неуставан приједлог буџета усвојили јер органски не подносе дејтонску БиХ и не желе да она функционише, при чему желе кривца да нађу на неком другом мјесту.
Амиџић је навео да институције културе које су Комшић и Бећировић уврстили у буџет нису по закону буџетски корисници и да постоји законска процедура како то нека институција може постати.
Приједлог закона о буџету БиХ за ову годину у првом читању на дневном је реду данашње хитне сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.
