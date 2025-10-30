Logo

Гогановић: Укидање санкција - побједа правде и демократије

Извор:

СРНА

30.10.2025

10:35

Гогановић: Укидање санкција - побједа правде и демократије
Фото: Фејсбук/Александар Гогановић

Укидање америчких санкција званичницима Републике Српске потврда је да се политика не може водити притисцима, него дијалогом, изјавио је члан Главног одбора СНСД-а Александар Гогановић.

Гогановић је рекао да је укидање санкција побједа демократије и правде у БиХ и на међународној сцени.

"Годинама је против СНСД-а и предсједника Републике Српске Милорада Додика вођена политичка и медијска кампања без аргумената и без спремности на дијалог. Циљ није био разговор, већ покушај политичке елиминације кроз притиске и санкције. Данас, када су санкције укинуте, исти они који су их тражили покушавају да тај догађај представе као 'капитулацију' СНСД-а. Ако је тако, зашто су толико нервозни", упитао је Гогановић.

milorad arlov

Република Српска

Арлов: Радује ме што су АТВ-у укинуте санкције

Он је нагласио да политика СНСД-а никада није била усмјерена против било којег народа или БиХ, већ искључиво на заштиту интереса Републике Српске у оквиру Дејтонског споразума.

Гогановић је поручио да Република Српска и даље остаје опредијељена за мир, дијалог и сарадњу.

