Гогановић: Укидање санкција - побједа правде и демократије

Извор:
СРНА
30.10.2025
10:35
Коментари:0
Укидање америчких санкција званичницима Републике Српске потврда је да се политика не може водити притисцима, него дијалогом, изјавио је члан Главног одбора СНСД-а Александар Гогановић.
Гогановић је рекао да је укидање санкција побједа демократије и правде у БиХ и на међународној сцени.
"Годинама је против СНСД-а и предсједника Републике Српске Милорада Додика вођена политичка и медијска кампања без аргумената и без спремности на дијалог. Циљ није био разговор, већ покушај политичке елиминације кроз притиске и санкције. Данас, када су санкције укинуте, исти они који су их тражили покушавају да тај догађај представе као 'капитулацију' СНСД-а. Ако је тако, зашто су толико нервозни", упитао је Гогановић.
Република Српска
Арлов: Радује ме што су АТВ-у укинуте санкције
Он је нагласио да политика СНСД-а никада није била усмјерена против било којег народа или БиХ, већ искључиво на заштиту интереса Републике Српске у оквиру Дејтонског споразума.
Гогановић је поручио да Република Српска и даље остаје опредијељена за мир, дијалог и сарадњу.
Најновије
Најчитаније
11
26
11
17
11
17
11
10
11
09
Тренутно на програму