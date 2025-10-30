Савјет министара о успостављању канцеларије главног преговарача са ЕУ

Извор:
Савјет министара одржаће данас сједницу на чијем је дневном реду Приједлог одлуке о успостављању канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ као привременог тијела Савјета министара.
На приједлог Министарства спољне трговине и економских односа на дневном реду је нови текст приједлога правилника о систему обавезног означавања текућих нафтних горива, информација о спровођењу билатералних споразума о унапређењу и заштити инвестиција које је закључила БиХ и анализа стања на тржишту млијека и млијечних производа за претходну годину.
Министри би требало да размотре информацију о предузетим активностима поводом захтјева Конзорцијума "Логистика", коју су припремила министарства иностраних послова, спољне трговине и економских односа и комуникација и транспорта, као и Управа за индиректно опорезивање БиХ.
Осим тога, дневним редом је обухваћен и Нацрт основа за приступање БиХ додатном протоколу уз Конвенцију о уговору за међународни друмски превоз терета о електронском товарном листу, на приједлог Министарства транспорта и комуникација, најављено је из Савјета министара.
Пред министрима би требало да се нађе и приједлог извјештаја о раду Савјета министара за претходну годину, као и приједлог одлуке о именовању чланова Координације за интероперабилност Савјета министара.
Министарство правде у Савјету министара припремило је приједлог одлуке о формирању радне групе за припрему Нацрта амандмана на Устав БиХ и Нацрта закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ, као и приједлог одлуке о именовању Заједничке комисије за тумачење одредаба и праћење примјене Колективног уговора за запослене у заједничким институцијама.
Такође, дневним редом су обухваћени приједлози одлука о одобравању вишегодишњег пројекта "Унапређење безбједности информационог система Министарства финансија и трезора", о начину и поступку остваривања права на накнаду за вријеме привремене спријечености за рад у заједничким институцијама, те о формирању радне групе за израду Стратегије унапређења управљања јавним финансијама у заједничким институцијама 2026-2030. године.
На приједлог Министарства безбједности требало би да буде разматрана информација о стању у области миграција у БиХ за првих шест мјесеци ове године, извјештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије БиХ за превенцију и борбу против тероризма, као и извјештај о примјени Стратегије за борбу против организованог криминала у БиХ за претходну годину.
На предложеном дневном реду је и информација о макроекономским показатељима за првих пола године у БиХ, те приједлог плана активности за израду Програма економских реформи БиХ за период од 2026. до 2028. године.
