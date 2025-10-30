Logo

Поштар из БиХ "ојадио" Швајцарце

30.10.2025

07:37

Поштар из БиХ "ојадио" Швајцарце
Фото: Pexels

Држављанин Босне и Херцеговине, запослен у Швајцарским поштама, осуђен је на условну казну затвора због крађе новца и драгоцјености из пошиљки.

Овај 40-годишњак је успио да избјегне депортацију јер је отац и прехрањује породицу.

Радник поште, који је живио ван кантона Швиц, радио је у поштанском логистичком центру у Киснахту, првенствено сортирајући пошту и припремајући је за даљи транспорт.

slovenija policija sc yt

Хроника

Aгресивни возач из БиХ напао болничаре, полицајку чупао за косу

Кривична д‌јела крађе починио је између 2021. и 2023. године. Док је сортирао писма, углавном се фокусирао на обојене коверте (за које је сумњао да садрже честитке), али и картице саучешћа. Ове коверте је или стављао директно у свој џеп или би их је износио напоље до свог возила за доставу, гд‌је их је стављао у свој ранац. На крају смјене само би покупио ранац и однио кући, гд‌је је прегледа пошту и вадио новац и вриједносне ваучере.

Читав случај је откривен након што су оштећени Швајцарци контактирали поштанску службу жалећи се на недостајући новац или ваучере.

Швајцарски медији не прецизирају колико је условну казну добио, али према пресуди, дужан је да плати новчану казну те да надокнади штету Швајцарској пошти и оштећеним грађанима

Доналд Трамп и Си Ђинпинг

Свијет

Трамп након разговора са Сијем: Састанак је био невјероватан

Реакција поште је да је ријеч о изолованом случају те да већина запослених савјесно обавља свој посао. Додали су да се овакви инциденти третирају веома озбиљно и да се против одговорних одмах покрећу дисциплински и правни поступци, пишу Независне новине.

