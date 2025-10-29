Осумњичен да је пребио баку: Тужилаштво тражи притвор за Сандра Митровића (29)

Извор:
АТВ
29.10.2025
16:50
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво Бањалука данас је упутило судији за претходни поступак Основног суда у Бањалуци, приједлог за одређивање мјере притвора против Сандра Митровића (29) осумњиченог за наношење тешких тјелесних повреда његовој баки.
"Окружно јавно тужилаштво Бања Лука дана 29.10.2025.године, упутило је судији за претходни поступак Основног суда у Бања Луци, приједлог за одређивање мјере притвора против осумњиченог Митровић Сандра, рођен 1996.године, држављанин Републике Аустрије, због постојања основане сумње да је починио кривично дјело Тешка тјелесна повреда из члана 132. став 2. у вези са ставом 1. КЗ РС. У улици Првог Крајишког пролетерског батаљона, Град Бања Лука, дана 27.10.2025. године, у вечерњим часовима, осумњичени је дошао у кућу у којој живи његова бака оштећена Н.М. да би након краћег боравка у кући, у намјери да оштећену тешко тјелесно повриједи исту физички напао и више пута ударио у предјелу главе и тијела, усљед којих повреда је оштећена задобила тешке тјелесне повреде опасне по живот.Оштећеној Н.М. је пружена љекарска помоћ и смјештена је у УКЦ РС-Бања Лука.
Тужилац је упутио приједлог за одређивање мјере притвора због постојања опасности од бјекства осумњиченог, због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело сходно одредби члана 197. став 1. тачка а. б. и в. Закона о кривичном поступку Републике Српске, наводе из ОЈТ Бањалука.
О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бања Луци.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму