Ово је млади џудиста Лазар који је страдао у тешкој несрећи

Дјечак Лазар П. (16) млади џудиста "Партизана" погинуо је у страшној саобраћајној несрећи која се догодила рано јутрос на ауто путу Нови Сад - Београд.
Његов брат близанац Л.П. задобио је повреде и превезен је у болницу у Новом Саду.
Према информацијама са званичног сајта “Џудо савеза у Београду” Лазар П. носилац је зеленог појаса и такмичар џудо клуба Партизан Београд.
Најзначајнији резултат је 5. мјесто освојено на Првенству Србије 2023. године. Посљедњи пут је учествовао на Првенству Београда 2025. године освојивши 5. мјесто.
Небојша Мандић, тренер џудо клуба Партизан испред дјечије болнице рекао је да “више нема малог шампиона”.
"Уопште немамо никакве детаље. Оно што знам је да је из неутврђених разлога возило слетјело са пута. Шта је претходило томе, не знам у овом тренутку да кажем. Ето, нажалост, имамо једног нашег малог шампиона који од данас више није са нама", казао је Мандарић за РТС.
Отац дјечака испричао је за "Блиц" да су стали на мјесто несреће да “као нешто видимо…”. Са очима пуних суза рекао је да је комби возио тренер који је тешком стању у болници.
"Да ли су изгубили контролу, не знам. Они су били на такмичењу у Азербејџану. Од Бакуа до Будимпеште су дошли авионом, од Будимпеште су ишли комбијем за Србију, за Београд. И онда се десило ово. Један млади живот је изгубљен. Син што је у повријеђен је у болници. Стали смо као нешто да видимо", у сузама је рекао отац дјечака.
Саобраћајна несрећа догодила се јутрос у 3.47 када се на Новосадском ауто-путу преврнуо комби са седморо дјеце и том приликом је возач слетио са пута.
У возилу се налазило осморо малољетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба “Партизан” из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану, наводи се у саопштењу МУП.
Један дјечак (16) у бесвјесном стању превезен је на дјечју хирургију, док су остала дјеца са политраумама пребацивана на дјечју хирургију и дјечију болницу.
Повријеђени дјечаци су узраста 13, 15 и 16 година, а међу повријеђенима је и возач комбија (43) који је са бројним повредама пребачен у КЦ Војводине.
Једно дијете има повреду вратне кичме.
