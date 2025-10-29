Logo

''Додик доприноси да Српска буде субјекат у међународним односима''

''Додик доприноси да Српска буде субјекат у међународним односима''

Учешће предсједника Републике Српске Милорада Додика на Међународној конференцији о евроазијској безбједности у Минску важно је у оквиру тренутних геополитичких околности, јер Српска има прилику да се позиционира на новој мапи свијета, рекао је Бојан Шолаја из бањалучког Центра за међународне и безбједносне студије.

Шолаја је навео да су сусрети Додика са лидерима попут бјелоруског Александра Лукашенка, руског министра спољних послова Сергеја Лаврова и мађарског шефа дипломатије Петера Сијарта нови доказ да је Република Српска препозната као субјекат међународних односа.

Он је изјавио Срни да Додик томе доприноси годинама уназад, развијајући конкретне и пријатељске односе са руководствима наведених земаља, које припадају источном и западном блоку.

"Све те ствари Српску стављају на геополитичку мапу субјеката међународних односа. То је добро у смислу препознатљивости републичких политика, а Додик је на поменутом скупу послао поруке глобалног карактера, односно отвореног дијалога и сарадње свих без обзира одакле долазе. То је она увијек испружена рука сарадње Српске према свима", рекао је Шолаја.

Он је оцијенио да је присуство Додика оваквим догађајима битно и у оквиру тренутних геополитичких околности.

"Ствари се данас у свијету слажу на другачији начин у односу на раније вријеме. То је јако добро јер Српска има прилику да се позиционира на тој новој мапи свијета", рекао је Шолаја.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Додик спреман на сваку личну жртву, како Српска не би била жртва

Он је оцијенио да је сусрет са Лавровом важан због предстојеће сједнице Савјета безбједности УН о ситуацији у БиХ, којом ће предсједавати Русија.

"На тој сједници ћемо видјети извјештаје о БиХ с више страна - податке и ставове Владе Српске, али и друге стране која се годинама трудила да за све што је лоше окриви Републику. Дакле, сада ћемо имати прилику да се о томе коначно мало шире и отвореније расправља него раније", рекао је Шолаја.

Он је додао да неки другачији погледи данас долазе и са стране САД која има разумијевање да се о БиХ отворено разговара и реално сагледа стање и да се при томе као рјешење користи дијалог, како унутар БиХ, тако и изван ње.

Бојан Шолаја

Милорад Додик

