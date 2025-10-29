Logo

Деђански: Додик у Минску потврдио да успјешно штити интересе Српске

Извор:

СРНА

29.10.2025

11:40

Коментари:

0
Деђански: Додик у Минску потврдио да успјешно штити интересе Српске
Фото: РТРС

Предсједник Милорад Додик је учешћем на Међународној конференцији о евроазијској безбједноности у Минску и састанцима са свјетски лидерима на маргинама скупа потврдио да успјешно врши државнички посао јер представља ставове Републике Српске на међународној сцени и штити њене интересе, оцијенио је за Срну политички аналитичар Стевица Деђански.

Коментаришући састанке са шефовима руске и мађарске дипломатије Сергејом Лавровом и Петером Сијартом, као и са бјелоруским предсједником Александром Лукашенком, Деђански је истакао да добри односи са Русијом, Мађарском, Бјелорусијом и земљама БРИКС-а омогућавају већи маневарски простор Додику у разговорима са Западом.

"То не значи да треба да се запоставе односи са Западом и да се не нађе неко решење за проблеме који настају и у договору са њима. Ако то неки државник успе, то ће бити успех за нацију", истакао је Деђански.

Деђански сматра да је кључно да предсједник као човјек који има највећу политичку моћ и одговорност треба да ради све што је у интересу народа који представља.

Слободан Голуб

Друштво

Преминуо угледни привредник из Српске - власник Металца

Према његовој оцјени, Додик то прилично добро чини, а очигледно је да то и Русија умије да препозна чим се њени званичници састају са њим на том нивоу и тако често.

Предсједник Додик на конференцији у Минску поручио је да Република Српска вјерује у мир и дијалог и да бира сарадњу.

Он је нагласио да Српска чува искрено пријатељство са Русијом, а истовремено проналази пут у односима са Кином са многим земљама евроазијског простора.

Подијели:

Тагови:

Стевица Деђански

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо угледни привредник из Српске - власник Металца

Друштво

Преминуо угледни привредник из Српске - власник Металца

3 ч

0
računar, haker, tehnologija

Наука и технологија

Украдене шифре милиона људи, провјерите је ли и ваша

3 ч

0
Крузер заборавио путницу на острву: Неколико сати касније пронашли је мртву

Свијет

Крузер заборавио путницу на острву: Неколико сати касније пронашли је мртву

3 ч

0
''Додикова апелација биће усвојена ако има правне струке у Уставном суду''

Република Српска

''Додикова апелација биће усвојена ако има правне струке у Уставном суду''

3 ч

1

Више из рубрике

''Додикова апелација биће усвојена ако има правне струке у Уставном суду''

Република Српска

''Додикова апелација биће усвојена ако има правне струке у Уставном суду''

3 ч

1
Петрић за АТВ објаснио шта ће бити ако Уставни суд БиХ усвоји Додикову апелацију

Република Српска

Петрић за АТВ објаснио шта ће бити ако Уставни суд БиХ усвоји Додикову апелацију

18 ч

1
Бубић за АТВ: Уставни суд БиХ заказао ванредну сједницу

Република Српска

Бубић за АТВ: Уставни суд БиХ заказао ванредну сједницу

19 ч

0
Покрет "Сигурна Српска" подржао Бланушу

Република Српска

Покрет "Сигурна Српска" подржао Бланушу

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

15

08

АТВ-у укинуте санкције

14

58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

14

57

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

14

57

Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner