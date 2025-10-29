Деђански: Додик у Минску потврдио да успјешно штити интересе Српске

Извор:
Предсједник Милорад Додик је учешћем на Међународној конференцији о евроазијској безбједноности у Минску и састанцима са свјетски лидерима на маргинама скупа потврдио да успјешно врши државнички посао јер представља ставове Републике Српске на међународној сцени и штити њене интересе, оцијенио је за Срну политички аналитичар Стевица Деђански.
Коментаришући састанке са шефовима руске и мађарске дипломатије Сергејом Лавровом и Петером Сијартом, као и са бјелоруским предсједником Александром Лукашенком, Деђански је истакао да добри односи са Русијом, Мађарском, Бјелорусијом и земљама БРИКС-а омогућавају већи маневарски простор Додику у разговорима са Западом.
"То не значи да треба да се запоставе односи са Западом и да се не нађе неко решење за проблеме који настају и у договору са њима. Ако то неки државник успе, то ће бити успех за нацију", истакао је Деђански.
Деђански сматра да је кључно да предсједник као човјек који има највећу политичку моћ и одговорност треба да ради све што је у интересу народа који представља.
Према његовој оцјени, Додик то прилично добро чини, а очигледно је да то и Русија умије да препозна чим се њени званичници састају са њим на том нивоу и тако често.
Предсједник Додик на конференцији у Минску поручио је да Република Српска вјерује у мир и дијалог и да бира сарадњу.
Он је нагласио да Српска чува искрено пријатељство са Русијом, а истовремено проналази пут у односима са Кином са многим земљама евроазијског простора.
