Logo

Бубић за АТВ: Уставни суд БиХ заказао ванредну сједницу

Извор:

АТВ

28.10.2025

19:34

Коментари:

0
Бубић за АТВ: Уставни суд БиХ заказао ванредну сједницу

Уставни суд БиХ ће 4. новембра 2025. године одлучивати о меритуму по апелацији Милорада Додика, најављено је из Уставног суда БиХ.

"Сада сам провјерио на сајту Уставног суда да је заказана 10. ванредна пленарна сједница за 04.11. са тачком дневног реда Апелација у предмету Милорад Додик. Ради се о апелацији против пресуде од 12. јуна 2025. године коју смо ми поднијели 5. августа и коју смо касније допуњавали", рекао је за АТВ Горан Бубић, адвокат Милорада Додика.

Подсјећамо, тим Милорада Додика поднио је двије апелације Уставном суду БиХ – једну 5. августа у односу на пресуду Суда БиХ, другу 5. септембра у односу на одлуку ЦИК-а о одузимању мандата предсједника и расписивању пријевремених избора за предсједника Републике Српске.

Уставни суд БиХ-13092025

БиХ

Ево када ће Уставни суд БиХ одлучивати о Додиковој апелацији

Милорад Додик у оквиру апелација тражио је и привремене мјере за примјену пресуде Суда БиХ и одлуке ЦИК-а, али Суд до данас о томе није одлучивао. Умјесто тога, одлучиваће о самом садржају апелације на 10. ванредној пленарној сједници Суда која је заказана за 13 сати.

Подијели:

Тагови:

Горан Бубић

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Покрет "Сигурна Српска" подржао Бланушу

Република Српска

Покрет "Сигурна Српска" подржао Бланушу

2 ч

0
Објављен 34. извјештај Републике Српске Савјету безбједности Уједињених нација

Република Српска

Објављен 34. извјештај Републике Српске Савјету безбједности Уједињених нација

2 ч

0
Каран: Снага уставноправне позиције Српске заснована на четири стуба

Република Српска

Каран: Снага уставноправне позиције Српске заснована на четири стуба

4 ч

0
Цвијановић о Бабаљу: ''Човјек осјећа већу потребу да каже него да мисли''

Република Српска

Цвијановић о Бабаљу: ''Човјек осјећа већу потребу да каже него да мисли''

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

56

Почели Десети међународни књижевни сусрети

21

56

Језиве слике: Пас напао дјечака (8), има тешке повреде

21

50

Колико у Црној Гори има турских држављана?

21

46

Сијарто: Трамп једина нада за мир у Украјини

21

24

Централне вијести 28.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner