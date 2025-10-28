Бубић за АТВ: Уставни суд БиХ заказао ванредну сједницу

Извор:
АТВ
28.10.2025
19:34
Коментари:0
Уставни суд БиХ ће 4. новембра 2025. године одлучивати о меритуму по апелацији Милорада Додика, најављено је из Уставног суда БиХ.
"Сада сам провјерио на сајту Уставног суда да је заказана 10. ванредна пленарна сједница за 04.11. са тачком дневног реда Апелација у предмету Милорад Додик. Ради се о апелацији против пресуде од 12. јуна 2025. године коју смо ми поднијели 5. августа и коју смо касније допуњавали", рекао је за АТВ Горан Бубић, адвокат Милорада Додика.
Подсјећамо, тим Милорада Додика поднио је двије апелације Уставном суду БиХ – једну 5. августа у односу на пресуду Суда БиХ, другу 5. септембра у односу на одлуку ЦИК-а о одузимању мандата предсједника и расписивању пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
БиХ
Ево када ће Уставни суд БиХ одлучивати о Додиковој апелацији
Милорад Додик у оквиру апелација тражио је и привремене мјере за примјену пресуде Суда БиХ и одлуке ЦИК-а, али Суд до данас о томе није одлучивао. Умјесто тога, одлучиваће о самом садржају апелације на 10. ванредној пленарној сједници Суда која је заказана за 13 сати.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму