Каран: Снага уставноправне позиције Српске заснована на четири стуба

28.10.2025
17:18
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран рекао је да је снага уставноправне позиције Републике Српске заснована на четири кључна стуба - народној вољи, њеној верификацији међународним уговором, економској самосталности и на снази институција.
"Република Српска заснива своју снагу, постојаност и вјечност на бази народне воље како је настала, на чињеници да је то верификовано међународним уговором који је заштићен међународним актима, на својој економској самоодрживости и постојаности, те на снази својих државних институција", рекао је Каран новинарима у Бијељини уочи предавања студентима о уставној позицији Српске.
Каран је указао да је БиХ већ 30 година у фази изградње своје уставноправне, државноправне стабилизације.
"Не можемо још рећи да је дошло до те стабилизације. Већ 30 година се бавимо том формативном фазом и примјеном Дејтонског споразума", рекао је Каран.
Он је истакао да ће посебан акценат на предавању посветити Уставу БиХ, додајући да је БиХ класична федерална држава са елементима конфедералног.
