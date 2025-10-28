Logo

Цвијановић о Бабаљу: ''Човјек осјећа већу потребу да каже него да мисли''

Цвијановић о Бабаљу: ''Човјек осјећа већу потребу да каже него да мисли''
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић реаговала је на изјаву посланика у Представничком дому ПС БиХ Дарка Бабаља, који је рекао да "Милораду Додику не вјерују ни Руси ни Американци".

''А човјек осјећа потребу не само да мисли већ и да каже, чак и већу потребу да каже него да мисли. Тако се празни, ослобађа напетости. Ријеч је одлив сувишне крви, растерећење од муке, привид слободе'', истакла је Цвијановић у објави на Иксу, цитирајући Мешу Селимовића у дјелу Тврђава.

Жељка Цвијановић

Darko Babalj

Милорад Додик

