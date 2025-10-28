Цвијановић о Бабаљу: ''Човјек осјећа већу потребу да каже него да мисли''

Извор:
АТВ
28.10.2025
16:48
Коментари:0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић реаговала је на изјаву посланика у Представничком дому ПС БиХ Дарка Бабаља, који је рекао да "Милораду Додику не вјерују ни Руси ни Американци".
А човјек осјећа потребу не само да мисли већ и да каже, чак и већу потребу да каже него да мисли. Тако се празни, ослобађа напетости. Ријеч је одлив сувишне крви, растерећење од муке, привид слободе.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 28, 2025
Меса Селимовић, Тврђава pic.twitter.com/zKZqu8QRwc
''А човјек осјећа потребу не само да мисли већ и да каже, чак и већу потребу да каже него да мисли. Тако се празни, ослобађа напетости. Ријеч је одлив сувишне крви, растерећење од муке, привид слободе'', истакла је Цвијановић у објави на Иксу, цитирајући Мешу Селимовића у дјелу Тврђава.
БиХ
23 ч1
Република Српска
23 ч5
Република Српска
1 д1
Република Српска
1 д1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч8
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч3
Најновије
Најчитаније
19
20
19
15
19
06
19
02
18
57
Тренутно на програму