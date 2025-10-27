Остаје ли Милорад Додик предсједник СНСД-а?

Аутор:Кристина Секерез
„Сада као Додик може или не може да буде предсједник СНСД-а? Ја сам предсједник СНСД-а“, јасан је Милорад Додик. Јасна је била и Жељка Цвијановић - настојања да се оспори да је Милорад Додик предсједник странке су игра у којој свако покушава да додатно закомпликује ствари и да се додатно обрачуна са Додиком, СНСД-ом и коначно са Републиком Српском.
„Када је у питању избор предсједника странке јасно су прописане процедуре на који начин се бира и долази до предсједник странке. Тако га је СНСД изабрао и према томе, он у тој функцији и јесте.Уписан је. Знам да су била ова писма упућена према ЦИК-у од госпође судинице и да су многи правници прокоментарисали да, нити је она појединачно, нити је то адреса, судска инстанца с које је требало да се пише тада ЦИК-у, уз образложење, ево цитирам или понављам, да је већ постојала нека апелација о којој се одлучило“, рекла је Жељка Цвијановић, потпредсједник СНСД-а.
Није јасно како некоме ко је судија у Суду БиХ, у овом случају Сени Узуновић, нису познате надлежности и праве адресе. Још је мање јасна улога ЦИК-а који посредује у поштанском саобраћају између судова. Први човјек Комисије не види ништа спорно.
“Нисмо ми ништа преузели. То је уобичајена коресподенција, ако ми нисмо надлежни, упућујемо надлежном суду или надлежној институцији. То је уобичајена процедура у коресподенцији свих државних, јавних институција“, рекао је Јован Калаба предсједник ЦИК-а БиХ.
Из Основног суда у Бањалуци су потврдили пријем акта из ЦИК-а. Кажу, Суд поступа у складу са законом.
"Истичемо да немамо овлаштење да вршимо тумачење правног положаја и тренутне правне ситуације у предмету из разлога што је предмет додијељен поступајућој судији у рад, а посебно напомињемо да је судијска функције заштићена Уставом, полазећи од одредбе члана 3. став 3. Закона о судовима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 37/1, 44/15,100/17), којом је прописано да нико не смије утицати на независност и непристрасност судије при одлучивању у предметима који су му додијељени", рекао је Никола Гатарић, судски администратор - портпарол Основног суда у Бањалуци.
Ништа више не откривају. Раније су нам из Суда потврдили да је Милорад Додик уписан у регистар као предсједник СНСД-а. То се не допада ни опозицији у Српској. Тако Игор Црнадак, као главну вијест у овој седмици, призива смјену Додика са чела СНСД-а.
