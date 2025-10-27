ЦИК БиХ именовала предсједнике бирачких одбора

Аутор:Инес Ђанковић
27.10.2025
19:23
Коментари:0
Централна изборна комисија припрема се за спровођење пријевремених избора у Републици Српској.што се њих тиче избора ће бити. именовани су предсједници свих бирачких одбора, њих 2303-оје и 1963 замјеника предсједника бирачких одбора. Што се тиче ЦИК-a за сада све иде по плану и роковима, а покренуте су и све јавне набавке.
"За сада за набавку и услугу транспорта изборног материјала на одлуку о избору понуђача изјављена је једна жалба. Сада ћемо видјети како ће Агенција за жалбе брзо дјеловати и донијети одлуку. Уговор зауслуге штампање и паковање изборног материјала , штампање и паковање коначних бирачких спискова, штампање и паковање коверата и ознака бирачких мјеста су на мишљену код Правобранилаштва. За штампање изборних листића није расписана јавна набавка јер је на снази оквирни споразум са локалном компанијом која је тај посао радила за локалне изборе", рекао је Јован Калаба, предсједник ЦИК-а БиХ.
Планове би могао да промијени Уставни суд БиХ који би по апелацији Милорада Додика одредио привремену мјеру. Тада би избори могли да буду пролонгирани, јер не би било разлога због којег су расписани
"Имајући у виду понашање Уставног суда, односно непонашање и непоступање иако је то хитно питање.... Међутим они се оглушују и на дневном реду нема тих питања. И ту је тешко очекивати неке промјене", рекао је Бранко Петрић, бивши предсједник ЦИК-а БИХ
Пријевремени избори коштаће 6,4 милиона марака. Толико новца је ЦИК-у дозначио Савјет министара БиХ. Новац је дошао незаконито одлуком Кристијана Шмита. Заобишао је министра финансија, искористио његовог замјеника и на тај начин добила су се неограничена средства.
"Апсолутно незаконито су дошли до тих средстава И они неће пропустити прилику да та средства троше онако како они мисле. Само у нади да ће се направити неки хаос у Републици Српској. Средства су дата од стране Шмира и зато ово и јесу Шмитови избори", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у савјету министара БиХ.
Уколико буду одржани пријевремени избори потребно је присуство и посматрача међународног фактора. Доминантно америчких, каже Жељка Цвијановић,а све због могућих разних манипулација.
"Ми о тим изборима нисмо још ништа добили. Детаљно да тако кажем, на који начин ће се вршити. Ево ви кажете данас извршене су одређене набавке. Ја постављам питане И да ли ће их бити. Да ли је то могуће остварити у оваквом кратком року или не , али у сваком случају доминантно присуство америчких посматрача зато што се бојимо да ће доћи до разних манипулација, јер је сав овај process почео са Кристијаном Шмитом и његовом манипулацијом", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва Бих и потпредсједник СНСД-а
"Ја вјерујем да тих обзира без обзира на све може бити, можда неће бити. Али И ако буду И не буду то није никакав проблем . Нећу да говорим, ми се припремамо, наша организација је веома спремна", рекао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске.
Пријевремени избори у Републици Српској заказани су за 23. новембар. То је још 28 дана. За сада је сигурно да су се за њих пријавили политички субјекти, покренути тендери за јавну набавку и изабрани предсједници и замјеници предсједничких одбора. А да ли ће их бити и даље виси у ваздуху.
