Logo

Ања Петровић напустила ПДП

27.10.2025

15:05

Коментари:

5
Ања Петровић напустила ПДП
Фото: Facebook/anjapetroviceva

Ања Петровић, дугогодишњи портпарол ПДП-а и секретар за међународну сарадњу, напустила је поменуту странку.

Петровићева је ову информацију потврдила за "Глас Српске".

"Више се не видим у овом политичком правцу ПДП-а", рекла је кратко Петровићева.

Подијели:

Тагови:

Anja Petrović

ПДП

Коментари (5)
Large banner

Прочитајте више

Одборник из Лопара из ПДП-а прешла у СНСД

Република Српска

Одборник из Лопара из ПДП-а прешла у СНСД

2 д

5
Иванић проговорио, недовољно за Вукановића?

Република Српска

Иванић проговорио, недовољно за Вукановића?

3 д

4
Црнадак на састанку ЦИК-а због могућег отказивања избора

Република Српска

Црнадак на састанку ЦИК-а због могућег отказивања избора

4 д

8
Ветерани остају на клупи ПДП-а: Резервисани према Станивуковићевом Покрету

Република Српска

Ветерани остају на клупи ПДП-а: Резервисани према Станивуковићевом Покрету

4 д

1

Више из рубрике

Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ

Република Српска

''СНСД ће побједом на пријевременим изборима добити додатну енергију''

2 ч

3
Цвијановић: Нападима на Додика покушавају да се обрачунају са Српском

Република Српска

Цвијановић: Нападима на Додика покушавају да се обрачунају са Српском

3 ч

0
Спот за пјесму Сви за Српску

Република Српска

Послушајте пјесму коју је Ненад Стевандић написао у част Српске

3 ч

1
Селак најавио већи надзор над правосудном управом

Република Српска

Селак најавио већи надзор над правосудном управом

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Путин раскида кључни нуклеарни споразум са САД

17

13

Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору

17

08

Меган Маркл подијелила емотиван снимак са дјецом, разњежила чак и оне који је не воле

17

01

Невјероватан стампедо више хиљада делфина: Овако нешто се стварно ријетко виђа!

16

54

Захарова: Санкције - механизам системског притиска на Москву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner