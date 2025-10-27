Ања Петровић напустила ПДП

27.10.2025
15:05
Коментари:5
Ања Петровић, дугогодишњи портпарол ПДП-а и секретар за међународну сарадњу, напустила је поменуту странку.
Петровићева је ову информацију потврдила за "Глас Српске".
"Више се не видим у овом политичком правцу ПДП-а", рекла је кратко Петровићева.
