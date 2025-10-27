Цвијановић: Нападима на Додика покушавају да се обрачунају са Српском

Извор:
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић оцијенила је да су настојања да се оспори да је Милорад Додик предсједник странке игра у којој свако покушава да се обрачуна са њим и Републиком Српском.
"Ово је игра у којој свако покушава да додатно закомпликује ствари и да се додатно обрачуна са Милорадом Додиком, СНСД-ом и коначно са Републиком Српском", рекла је Цвијановићева новинарима у Бањалуци.
Она је напоменула да су јасно прописане процедуре на који начин се бира предсједник странке, како је он и уписан, а да су га грађани Српске изабрали и на позицију предсједника Републике.
Цвијановићева је напоменула да је судија Сена Узуновић писала ЦИК-у у намјери да оспори Додикову функцију на челу странке, али да су многи правници прокоментарисали да то није адреса са које је требало да се пише, као и да је већ постојала нека апелација о којој се одлучило.
"ЦИК је констатовао да је све у реду у вези регистрације странке и позиције предсједника странке", закључила је Цвијановићева.
