Цвијановић: Нападима на Додика покушавају да се обрачунају са Српском

27.10.2025

Цвијановић: Нападима на Додика покушавају да се обрачунају са Српском
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић оцијенила је да су настојања да се оспори да је Милорад Додик предсједник странке игра у којој свако покушава да се обрачуна са њим и Републиком Српском.

"Ово је игра у којој свако покушава да додатно закомпликује ствари и да се додатно обрачуна са Милорадом Додиком, СНСД-ом и коначно са Републиком Српском", рекла је Цвијановићева новинарима у Бањалуци.

Она је напоменула да су јасно прописане процедуре на који начин се бира предсједник странке, како је он и уписан, а да су га грађани Српске изабрали и на позицију предсједника Републике.

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

Цвијановићева је напоменула да је судија Сена Узуновић писала ЦИК-у у намјери да оспори Додикову функцију на челу странке, али да су многи правници прокоментарисали да то није адреса са које је требало да се пише, као и да је већ постојала нека апелација о којој се одлучило.

"ЦИК је констатовао да је све у реду у вези регистрације странке и позиције предсједника странке", закључила је Цвијановићева.

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

