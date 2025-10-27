Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
АТВ
27.10.2025
14:01
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) сутра се очекује сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност и температуру ваздуха до 19 степени Целзијусових.
Ујутро ће на југу и истоку бити облачно, понегдје уз кишу, док се у осталим предјелима очекује суво и ведро, а око ријека и по котлинама пролазна магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар, а током дана у скретању на јужни.
Јутарња температура ваздуха од три до 10, у вишим предјелима од нула, а дневна од 12 до 19 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, а током ноћи се очекује киша.
Република Српска
Послушајте пјесму коју је Ненад Стевандић написао у част Српске
Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница један, Хан Пијесак осам, Калиновик и Соколац девет, Кнежево 11, Гацко и Дринић 12, Приједор, Фоча, Нови Град и Србац 13, Бањалука, Вишеград, Зворник, Мркоњић Град, Рудо, Сребреница, Ливно, Сански Мост и Сарајево 14, Добој, Требиње, Рибник, Шипово, Дрвар и Тузла 15, Бијељина, Билећа, Бугојно и Јајце 16, Зеница 17 и Мостар 19 степени Целзијусових.
Бања Лука
38 мин0
Република Српска
38 мин0
БиХ
46 мин0
БиХ
51 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
28
14
21
14
19
14
15
14
14
Тренутно на програму