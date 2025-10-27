Logo

Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:

АТВ

27.10.2025

14:01

Коментари:

0
Jesen, vremenska prognoza
Фото: Unsplash

У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) сутра се очекује сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност и температуру ваздуха до 19 степени Целзијусових.

Ујутро ће на југу и истоку бити облачно, понегдје уз кишу, док се у осталим предјелима очекује суво и ведро, а око ријека и по котлинама пролазна магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар, а током дана у скретању на јужни.

Јутарња температура ваздуха од три до 10, у вишим предјелима од нула, а дневна од 12 до 19 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, а током ноћи се очекује киша.

Спот за пјесму Сви за Српску

Република Српска

Послушајте пјесму коју је Ненад Стевандић написао у част Српске

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница један, Хан Пијесак осам, Калиновик и Соколац девет, Кнежево 11, Гацко и Дринић 12, Приједор, Фоча, Нови Град и Србац 13, Бањалука, Вишеград, Зворник, Мркоњић Град, Рудо, Сребреница, Ливно, Сански Мост и Сарајево 14, Добој, Требиње, Рибник, Шипово, Дрвар и Тузла 15, Бијељина, Билећа, Бугојно и Јајце 16, Зеница 17 и Мостар 19 степени Целзијусових.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Регионални самит трговине сутра и прекосутра у Бањалуци

Бања Лука

Регионални самит трговине сутра и прекосутра у Бањалуци

38 мин

0
Спот за пјесму Сви за Српску

Република Српска

Послушајте пјесму коју је Ненад Стевандић написао у част Српске

38 мин

0
Којић: Нови доказ бахатости и неозбиљност Конаковића

БиХ

Којић: Нови доказ бахатости и неозбиљност Конаковића

46 мин

0
Цвијановић и Амиџић о враћању буџета у уставне и законске оквире

БиХ

Цвијановић и Амиџић о враћању буџета у уставне и законске оквире

51 мин

0

Више из рубрике

Институт: Вакцине спасиле више д‌јечијих живота него било која друга медицинска интервенција

Друштво

Институт: Вакцине спасиле више д‌јечијих живота него било која друга медицинска интервенција

1 ч

0
Обуставља се суфинансирање појединих терапија

Друштво

Обуставља се суфинансирање појединих терапија

2 ч

0
Планинарска стаза Требевић

Друштво

Планинарска стаза до Требевића загађена дивљим депонијама

2 ч

0
Моћна молитва Светој Петки - вјерује се да доноси чуда

Друштво

Моћна молитва Светој Петки - вјерује се да доноси чуда

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

28

''СНСД ће побједом на пријевременим изборима добити додатну енергију''

14

21

Црна Гора привремено обуставила безвизни режим за држављане Турске

14

19

Путин потписао: Важне промјене у руској војсци

14

15

Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

14

14

Беба умрла у породилишту, родитељи тврде да је особље оставило саму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner