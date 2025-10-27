Logo

Планинарска стаза до Требевића загађена дивљим депонијама

Извор:

СРНА

27.10.2025

11:50

Коментари:

0
Планинарска стаза Требевић
Фото: СРНА

Прелијепа планинарска и бициклистичка стаза која од трафостанице у Источном Новом Сарајеву води преко западног гребена до врха Требевића загађена је дивљим депонијама.

У шуми у околини села Иванићи, Петруше и Козаревићи неодговорни појединици одлажу кабасти и ситни отпад, те је могуће видјети остатке бијеле технике, пластичних каца, као и аутомобилске и камионске гуме.

dara iz jasenovca

Сцена

Дара из Јасеновца прославила 18. рођендан - ФОТО

Поред клупа за одмор налази се пластична амбалажа, а дуж већег дијела стазе може се уочити и смеће.

На мјестима гдје пролазе квадови и теренска возила налазе се рупе напуњене водом која је црна од моторног уља из ових возила.

Новац

Економија

Социјални партнери договорили - најнижа нето плата у Српској 1.000 КМ

На овом подручју налази се око 100 биљних врста међу којим Панчићева оморика, рана љубичаста орхидеја и свјетлосна удовичица, а овдје расте и 14 врста гљива.

Подијели:

Таг:

Trebević

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

Република Српска

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

3 ч

0
Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

Регион

Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

3 ч

0
Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

Хроника

Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

3 ч

0
Драма у Бањалуци: Пријетио па ударио човјека аутом

Хроника

Драма у Бањалуци: Пријетио па ударио човјека аутом

3 ч

0

Више из рубрике

Моћна молитва Светој Петки - вјерује се да доноси чуда

Друштво

Моћна молитва Светој Петки - вјерује се да доноси чуда

3 ч

0
Да ли се на крсну славу иде на гробље, ево шта каже црква, а шта обичај

Друштво

Да ли се на крсну славу иде на гробље, ево шта каже црква, а шта обичај

3 ч

0
Ево гдје се данас очекују падавине

Друштво

Ево гдје се данас очекују падавине

5 ч

0
Света Петка

Друштво

Изговорите ове молитве Светој Петки за оздрављење, потомство и напредак

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

28

''СНСД ће побједом на пријевременим изборима добити додатну енергију''

14

21

Црна Гора привремено обуставила безвизни режим за држављане Турске

14

19

Путин потписао: Важне промјене у руској војсци

14

15

Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

14

14

Беба умрла у породилишту, родитељи тврде да је особље оставило саму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner