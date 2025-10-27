Планинарска стаза до Требевића загађена дивљим депонијама

Извор:
Прелијепа планинарска и бициклистичка стаза која од трафостанице у Источном Новом Сарајеву води преко западног гребена до врха Требевића загађена је дивљим депонијама.
У шуми у околини села Иванићи, Петруше и Козаревићи неодговорни појединици одлажу кабасти и ситни отпад, те је могуће видјети остатке бијеле технике, пластичних каца, као и аутомобилске и камионске гуме.
Поред клупа за одмор налази се пластична амбалажа, а дуж већег дијела стазе може се уочити и смеће.
На мјестима гдје пролазе квадови и теренска возила налазе се рупе напуњене водом која је црна од моторног уља из ових возила.
На овом подручју налази се око 100 биљних врста међу којим Панчићева оморика, рана љубичаста орхидеја и свјетлосна удовичица, а овдје расте и 14 врста гљива.
