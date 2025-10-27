Logo

Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

Бањалучка полиција ухапсила је Н.С. (40) из тог града који у ноћи између петка и суботе пијан као летва затечен за воланом теренца ”форд куга”. Алкотестом измјерено му 4,09 g/kg алкохола у органимзу.

Како сазнајемо возач је заустављен у Булевару Десанке Максимовић, приликом контроле саобраћаја.

”Полицијски службеници су у 1.18 часова након контроле возила ”форд” лишили слободе возача Н.С. Испитивањем на присуство алкохола у организму код наведеног је утврђено присуство од 4,09 g/kg”, саопштила је ПУ Бањалука.

