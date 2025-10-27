Logo

Драма у Бањалуци: Пријетио па ударио човјека аутом

Стеван Лулић

27.10.2025

11:32

Фото: АТВ

Р.Д. из Бањалуке ухапшен је 24. октобра због сумње да је ударио суграђанина аутомобилом.

Драма се одиграла два дана раније у Бањалуци, након што је Р.Д. више пута пријетио човјеку.

Šaka tuča

Хроника

Бањалучанин претукао мушкарца у кафани, кажњен и конобар

"Наведено лице сумњичи се да је 22.10.2025. године око 18,00 часова у Бањалуци упутило више пријетњи по живот, а потом управљајући путничким возилом ударило мушко лице из Бањалуке", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Бањалука

хапшење

