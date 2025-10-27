Драма у Бањалуци: Пријетио па ударио човјека аутом

Аутор:Стеван Лулић
27.10.2025
11:32
Р.Д. из Бањалуке ухапшен је 24. октобра због сумње да је ударио суграђанина аутомобилом.
Драма се одиграла два дана раније у Бањалуци, након што је Р.Д. више пута пријетио човјеку.
"Наведено лице сумњичи се да је 22.10.2025. године око 18,00 часова у Бањалуци упутило више пријетњи по живот, а потом управљајући путничким возилом ударило мушко лице из Бањалуке", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
