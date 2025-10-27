Logo

Мотоциклиста повријеђен у саобраћајној несрећи

27.10.2025

09:55

Мотоцикл мотор вожња пут
Фото: Guduru Ajay bhargav/Pexels

Једна особа повријеђена је у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос у сарајевском насељу Малта.

Како је потврђено за „Аваз“ из Оперативног центра МУП-а КС, једна особа је затражила љекарску помоћ.

Криви сат

Бања Лука

Огласиле се сирене: 56 година од катастрофалног земљотреса у Бањалуци

- Упућен је на КУМ – речено је за „Аваз“.

У несрећи је повреде задобио мотоциклиста, а полицијски службеници налазе се на мјесту несреће.

