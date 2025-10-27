Мотоциклиста повријеђен у саобраћајној несрећи

27.10.2025
09:55
Коментари:0
Једна особа повријеђена је у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос у сарајевском насељу Малта.
Како је потврђено за „Аваз“ из Оперативног центра МУП-а КС, једна особа је затражила љекарску помоћ.
Бања Лука
Огласиле се сирене: 56 година од катастрофалног земљотреса у Бањалуци
- Упућен је на КУМ – речено је за „Аваз“.
У несрећи је повреде задобио мотоциклиста, а полицијски службеници налазе се на мјесту несреће.
Најновије
Најчитаније
11
40
11
37
11
37
11
34
11
32
Тренутно на програму