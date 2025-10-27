Европска земља увела строга правила: Возачи остају без возачке дозволе због телефона

Извор:
Кориштење паметног телефона током вожње? У Италији то може скупо да вас кошта – и возачку дозволу изгубићете брже него интернет везу.
Италија је одлучила да се озбиљно позабави овим проблемом: од краја 2024. године, земља брзих аутомобила и уских улица увела је знатно строже казне за све који користе мобилни телефон док возе.
А први резултати говоре сами за себе: готово 9.000 возачких дозвола одузето је у само три мјесеца.
Порука владе је јасна – свако ко се дописује или разговара телефоном током вожње, треба да буде санкционисан, пише Аутобилд.де.
Нова правила ступила су на снагу 14. децембра 2024. године. Од тада је, према подацима Министарства унутрашњих послова, тачно 8.912 возача изгубило возачку дозволу искључиво због нелегалног коришћења мобилног телефона током вожње.
Укупно је за само три мјесеца одузето 17.607 дозвола, а готово половина случајева повезана је са кориштењем паметних телефона.
Казне су строге: они који буду ухваћени први пут суочавају се са забраном вожње од двије недјеље до два мјесеца и новчаном казном од 250 до 1.000 евра.
Повратници у прекршају ризикују казну до 1.400 евра и забрану вожње до три мјесеца.
Рачуница је јасна: око 100 Италијана сваког дана изгуби возачку дозволу – драстичан број, али према Министарству унутрашњих послова, мјере већ дају резултате.
Број погинулих у саобраћају пао је за 20%, број повријеђених за 8,8%, а укупан број несрећа за 5,5% – и то само у прва три мјесеца од ступања нових правила на снагу.
Власти процјењују да је на тај начин већ спасено 61 живот.
Акције власти изазвале су и бројне критике. Противници их називају "пљачком" и "ловом на возаче".
Међутим, Министарство унутрашњих послова одбацује такве оптужбе: правила су јасна, контроле су досљедне, али не и произвољне.
Остали саобраћајни прекршаји нису повећани у односу на претходну годину – што указује да су мјере усмјерене управо на оно што се сматра највећим узроком несрећа данашњице: ометање пажње због мобилних телефона.
