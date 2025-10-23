Logo

Фолксваген би могао обуставити производњу

Извор:

АТВ

23.10.2025

12:00

Коментари:

0
Фолксваген би могао обуставити производњу
Фото: Pixabay

Њемачки произвођач аутомобила Фолксваген упозорио је запослене да би производња могла бити привремено обустављена пошто фирми пријети несташица чипова.

Компанија из Волфсбурга је, како се наводи у интерном обавјештењу, спремна да реагује брзо уколико се ситуација додатно погорша.

Према извјештају њемачког листа Билд, Фолксваген је већ контактирао њемачку радну агенцију у вези са могућом примјеном скраћеног радног времена.

Voznja volan

Ауто-мото

Како одређене ауто-школе могу да коригују цијене?

То би могло да погоди десетине хиљада запослених у различитим фабрикама концерна.

Главну узрок проблема је ситуација у холандској компанији Нексперија, која је у власништву кинеског концерна и тренутно се налази у жаришту трговинског сукоба између Кине и Сједињених Америчких Држава, преноси Виршафтсвохе.

Напетости у Нексперији би могле да озбиљно утичу на испоруке електронских контролних јединица у Фолксвагеновим аутомобилима.

илу-тојота-18092025

Ауто-мото

Тојота постала највриједнији аутомобилски бренд на свијету

Удружење европских произвођача аутомобила (АЦЕА) и Њемачка асоцијација аутомобилског сектора (ВДА) већ су упозорили на могуће прекиде производње и позвали власти на интервенцију како би се осигурале стабилне испоруке, јавља Танјуг.

