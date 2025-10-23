Фолксваген би могао обуставити производњу

Извор:
АТВ
23.10.2025
12:00
Коментари:0
Њемачки произвођач аутомобила Фолксваген упозорио је запослене да би производња могла бити привремено обустављена пошто фирми пријети несташица чипова.
Компанија из Волфсбурга је, како се наводи у интерном обавјештењу, спремна да реагује брзо уколико се ситуација додатно погорша.
Према извјештају њемачког листа Билд, Фолксваген је већ контактирао њемачку радну агенцију у вези са могућом примјеном скраћеног радног времена.
Ауто-мото
Како одређене ауто-школе могу да коригују цијене?
То би могло да погоди десетине хиљада запослених у различитим фабрикама концерна.
Главну узрок проблема је ситуација у холандској компанији Нексперија, која је у власништву кинеског концерна и тренутно се налази у жаришту трговинског сукоба између Кине и Сједињених Америчких Држава, преноси Виршафтсвохе.
Напетости у Нексперији би могле да озбиљно утичу на испоруке електронских контролних јединица у Фолксвагеновим аутомобилима.
Ауто-мото
Тојота постала највриједнији аутомобилски бренд на свијету
Удружење европских произвођача аутомобила (АЦЕА) и Њемачка асоцијација аутомобилског сектора (ВДА) већ су упозорили на могуће прекиде производње и позвали власти на интервенцију како би се осигурале стабилне испоруке, јавља Танјуг.
Најновије
Најчитаније
15
05
14
57
14
51
14
38
14
35
Тренутно на програму